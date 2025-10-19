Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, ilçeye adını veren ve dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın hasadı başladı. Bu yıl kilosunun 600 bin TL’ye satılması beklenen safran, hem ekonomik değeri hem de sağlık alanındaki kullanımıyla dikkat çekiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “sakin şehir” unvanına sahip Safranbolu’da, ilk hasat Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi’nde İsmail Yılmaz’a ait tarlada yapıldı.

Safran; antioksidan özellikleri, ilaç, kozmetik ve boya sanayisindeki kullanımı nedeniyle her yıl yüksek talep görüyor.

KASIM ORTASINA KADAR SÜRÜYOR

Üretici İsmail Yılmaz, safranın ağustos sonunda ekildiğini ve hava koşullarına bağlı olarak kasım ortasına kadar hasadın sürdüğünü belirtti.

Yılmaz, "Hava sıcaklığı 13-15 dereceye kadar düştüğünde safran çiçeklenmeye başlıyor. Biz de bu hava sıcaklığını bir haftadır yakaladık. Bundan sonra bir ay gibi çiçeklenme devam eder." dedi.

BİR GRAMINDAN 120 BARDAK ÇAY YAPILIYOR

Safranın hücre yenileyici özelliğiyle öne çıktığını ifade eden Yılmaz, bitkinin özellikle depresyon, Alzheimer, göz hastalıkları ve kanser gibi rahatsızlıklarda destekleyici olarak kullanıldığını söyledi.

Üretimini yapan Yılmaz, "Bir gram safrandan 100-120 bardak safran çayı yapılır. Bir aileye bir gram safran bir ay gibi yetebilir. Safranbolu’da 100 dönümün üzerinde safran ekimi var ve 50-55 kilogram ürün hasat edilebilecek” ifadelerini kullandı.

Safranbolu genelinde 100 dönümün üzerinde ekim alanı bulunduğunu belirten üreticiler, bu yıl 50-55 kilogram arasında ürün elde etmeyi hedefliyor.

Dünyanın en değerli bitkilerinden biri olarak kabul edilen safran, altınla yarışan fiyatı ve yüksek ihracat potansiyeliyle bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.