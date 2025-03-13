Karabük'te aralarında önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi’nde karşılaşan ve aralarında husumet olan 5 kişi arasında tartışma çıktı.

İki grup, tartışmanın ardından tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri kavga eden iki grubu ayırırken, olayla ilgili Y.G. (23), A.G. (19) ve M.E.B. (24) gözaltına alındı. Kavgaya müdahale sırasında bir polis memuru yaralandı. Kavgaya karışanlardan bir şüphelinin üzerinde tabanca ve mermi ele geçirildi.

Olayın ardından M.M. (24) ve Y.C.K. (22), ellerinde orak ve bijon anahtarı polis merkezine gelerek, gözaltına alınan şüphelilere saldırmaya çalıştı. Şüphelilere saldıranlara polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.