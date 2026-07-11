Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan araç yangını, kısa sürede çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay, Şamlar köyü yakınlarındaki ormanlık bölgede meydana geldi. Orman kesim işçisi A.S.'ye ait 78 ABA 172 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın çevredeki ormanlık alana da yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 2 dönümlük ağaçlık alan zarar görürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.