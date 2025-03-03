ALİ MACİT
Karabük Üniversitesi, Ramazan ayı boyunca etkinlik düzenleyeceğini açıklarken, ilk etkinliğin adı dikkat çekti.
Ali Yeşilyurt’un katılımıyla 3 Mart Pazartesi günü “Atomlar nasıl Allah der?” konferansı, gerçekleşecek.
Daha önce AKP’li milletvekili adayı Tuğba Yeğin’i kadroya alan Karabük Üniversitesi’nde Yazar Nihat Aytürk’ün ilginç çıkışı da gündeme gelmişti.
Aytürk, Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık’ın imzasının en güzel imza olduğunu söylemişti.
Bu skandallar devam ederken, üniversitede garip bir konferans düzenleneceği açıklandı. Üniversitede , “Atomlar nasıl Allah der?” konferansı düzenlenecek.