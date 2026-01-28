KARACABEY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. KARACABEY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ile davalı adına kayıtlı tapunun iptali ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı, Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.08/01/2026
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
|Sıra No
|Dosya No
|İl-İlçe
|Köy
|Ada-Parsel
|Yüzölçümü
|Vasfı
|Malik/ler
|Kamulaştırılacak Alan
|1
|2025/173 Esas
|Bursa Karacabey
|Kulakpınar Mahallesi
|522 parsel
|6.350,00 m²
|Tarla
|Ümit Kıran
|986,65 m² irtifak
|2
|2025/218 Esas
|Bursa Karacabey
|Sazlıca Mahallesi
|122 ada 1 parsel
|58.156,00 ²
|Tarla
|Asım Berk Noyan
|4,84 m² mülkiyet 553,85 m² irtifak
|3
|2025/219 Esas
|Bursa Karacabey
|Sazlıca Mahallesi
|122 ada 2 parsel
|121.068,00 m²
|Tarla
|Asım Berk Noyan
|2,89 m² mülkiyet 957,48 m² irtifak
|4
|2025/220 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1438 ada 9 parsel
|11.499,81 m²
|Tarla
|Muharrem Yörük ve diğerleri
|41,08 m² mülkiyet 685,50 m² irtifak
|5
|2025/221 Esas
|Bursa Karacabey
|Hotanlı Mahallesi
|143 ada 6 parsel
|33.006,00 m²
|Tarla
|Ahmet Yolcu ve diğerleri
|49,84 m² mülkiyet 2.898,82 m² irtifak
|6
|2025/222 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|872 parsel
|1.900,00 m²
|Bahçe
|Alaettin Dikbaş ve diğerleri
|24,72 m² mülkiyet 422,09 m² irtifak
|7
|2025/223 Esas
|Bursa Karacabey
|Canbalı Mahallesi
|1148 ada 11 parsel
|3.656,18 m²
|Tarla
|Adnan Sarcak ve diğerleri
|53,36 m² irtifak
|8
|2025/224 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|862 parsel
|2.000,00 m²
|Tarla
|Birand Dursun ve diğerleri
|415,95 m² irtifak
|9
|2025/225 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1437 ada 27 parsel
|2.308,68 m²
|Tarla
|Özfem İnşaat A.Ş
|510,64 m² irtifak
|10
|2025/227 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1438 ada 8 parsel
|11.691,34 m²
|Tarla
|Cihangir Koca
|1.008,89 m² irtifak
|11
|2025/228 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1438 ada 12 parsel
|11.941,42 m²
|Tarla
|Cihangir Koca
|33,22 m² mülkiyet 667,65 m² irtifak
|12
|2025/229 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1438 ada 28 parsel
|18.673,89 m²
|Tarla
|Semih Akbaş
|20,50 m² mülkiyet 1.775,53 m² irtifak
|13
|2025/230 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1438 ada 31 parsel
|12.682,61 m²
|Tarla
|Ali Korkmaz
|411,20 m² irtifak
|14
|2025/231 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1438 ada 38 parsel
|13.065,30 m²
|Tarla
|Emine Cebeci
|663,74 m² irtifak
|15
|2025/232 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1438 ada 39 parsel
|13.227,17 m²
|Tarla
|Emine Cebeci
|557,00 m² irtifak
|16
|2025/233 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1438 ada 40 parsel
|13.069,77 m²
|Tarla
|Emine Cebeci
|21,86 m² mülkiyet 180,03 m² irtifak
|17
|2025/234 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1441 ada 84 parsel
|2.439,79 m²
|Tarla
|Kasım Özkan
|13,29 m² mülkiyet 210,39 m² irtifak
|18
|2025/235 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1444 ada 2 parsel
|9.581,65 m²
|Tarla
|Ahmet Fikri Gülderen
|1,55 m² mülkiyet 203,93 m² irtifak
|19
|2025/236 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1445 ada 30 parsel
|2.692,45 m²
|Tarla
|Mesude Karagül
|23,27 m² mülkiyet 562,05 m² irtifak
|20
|2025/237 Esas
|Bursa Karacabey
|Keşlik Mahallesi
|1448 ada 65 parsel
|8.236,25 m²
|Tarla
|Ali Aydın
|2.441,42 m² irtifak
|21
|2025/238 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|1289 parsel
|64.900,00 m²
|Tarla
|İsmail Denizhan
|20,50 m² mülkiyet 3.439,14 m² irtifak
|22
|2025/239 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|885 parsel
|3.600,00 m²
|Tarla
|Engin Şengül
|921,97 m² irtifak
|23
|2025/240 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|860 parsel
|2.450,00 m²
|Tarla
|Arif Demirbaş ve diğerleri
|545,87 m² irtifak
|24
|2025/241 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|856 parsel
|6.400,00 m²
|Tarla
|Münire Marancı Sevim
|11,30 m² mülkiyet 981,13 m² irtifak
|25
|2025/242 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|852 parsel
|5.100,00 m²
|Tarla
|Emine Duvarseren
|1.937,94 m² irtifak
|26
|2025/243 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|519 parsel
|10.300,00 m²
|Tarla
|Kazım Bakırtaş
|462,83 m² irtifak
|27
|2025/244 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|518 parsel
|7.200,00 m²
|Tarla
|Kazım Bakırtaş
|94,67 m² mülkiyet 647,14 m² irtifak
|28
|2025/245 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|485 parsel
|2.300,00 m²
|Tarla
|Şevket İlkay Kalyon
|21,86 m² mülkiyet 305,41 m² irtifak
|29
|2025/246 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|482 parsel
|9.600,00 m²
|Tarla
|Kazım Bakırtaş
|642,45 m² irtifak
|30
|2025/247 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|476 parsel
|669,00 m²
|Tarla
|Ali Rahman Güneş
|140,61 m² irtifak
|31
|2025/248 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|293 parsel
|2.300,00 m²
|Tarla
|Bayise Adaletsever
|401,76 m² irtifak
|32
|2025/249 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|652 parsel
|6.200,00 m²
|Tarla
|Hüseyin Özsoy
|862,57 m² irtifak
|33
|2025/250 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|654 parsel
|5.650,00 m²
|Tarla
|Ali Demirbaş
|64,19 m² mülkiyet 253,09 m² irtifak
|34
|2025/251 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|655 parsel
|6.200,00 m²
|Tarla
|Ali Demirbaş
|448,76 m² irtifak
|35
|2025/252 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|656 parsel
|7.000,00 m²
|Tarla
|Ali Demirbaş
|426,69 m² irtifak
|36
|2025/253 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|657 parsel
|5.700,00 m²
|Tarla
|Ali Demirbaş
|294,41 m² irtifak
|37
|2025/254 Esas
|Bursa Karacabey
|Karasu Mahallesi
|658 parsel
|5.900,00 m²
|Tarla
|Ali Demirbaş
|227,20 m² irtifak
|38
|2025/255 Esas
|Bursa Karacabey
|Hotanlı Mahallesi
|173 ada 27 parsel
|10.168,00 m²
|Tarla
|Nilüfer Aydemir
|27,74 m² mülkiyet 557,70 m² irtifak
|39
|2025/256 Esas
|Bursa Karacabey
|Hotanlı Mahallesi
|173 ada 29 parsel
|1.568,00 m²
|Tarla
|Mehmet Şakir Demir
|458,29 m² irtifak
|40
|2025/257 Esas
|Bursa Karacabey
|Hotanlı Mahallesi
|127 ada 1 parsel
|11.716,00 m²
|Tarla
|Sami Özseçen
|848,53 m² irtifak
|41
|2025/258 Esas
|Bursa Karacabey
|Hotanlı Mahallesi
|127 ada 6 parsel
|819,00 m²
|Tarla
|Melahat Yavuzlar
|86,06 m² irtifak
|42
|2025/259 Esas
|Bursa Karacabey
|Hotanlı Mahallesi
|144 ada 15 parsel
|6.435,00 m²
|Tarla
|Nurettin Karakirez
|2.429,21 m² irtifak
|43
|2025/260 Esas
|Bursa Karacabey
|Canbalı Mahallesi
|1119 ada 2 parsel
|3.984,78 m²
|Tarla
|Bayram Yıldız
|734,18 m² irtifak
|44
|2025/261 Esas
|Bursa Karacabey
|Canbalı Mahallesi
|1166 ada 4 parsel
|5.851,71 m²
|Tarla
|Sevgi Sömer
|64,21 m² irtifak
|45
|2025/262 Esas
|Bursa Karacabey
|Canbalı Mahallesi
|1168 ada 3 parsel
|4.131,64 m²
|Tarla
|Cemil Balaban ve diğerleri
|1.017,66 m² irtifak
|46
|2025/263 Esas
|Bursa Karacabey
|Canbalı Mahallesi
|410 ada 31 parsel
|5.962,00 m²
|Tarla
|Murat Yıldırım
|1.531,92 m² irtifak
|47
|2025/264 Esas
|Bursa Karacabey
|Canbalı Mahallesi
|350 ada 27 parsel
|8.411,00 m²
|Tarla
|Nuriye Atasoy
|78,58 m²
|48
|2025/265 Esas
|Bursa Karacabey
|Sırabademler Mahallesi
|1084 ada 4 parsel
|22.772,20 m²
|Tarla
|Naci Akkuş
|39,16 m² irtifak
