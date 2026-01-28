KARACABEY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KARACABEY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ile davalı adına kayıtlı tapunun iptali ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı, Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,



Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,



Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.08/01/2026

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Sıra No Dosya No İl-İlçe Köy Ada-Parsel Yüzölçümü Vasfı Malik/ler Kamulaştırılacak Alan 1 2025/173 Esas Bursa Karacabey Kulakpınar Mahallesi 522 parsel 6.350,00 m² Tarla Ümit Kıran 986,65 m² irtifak 2 2025/218 Esas Bursa Karacabey Sazlıca Mahallesi 122 ada 1 parsel 58.156,00 ² Tarla Asım Berk Noyan 4,84 m² mülkiyet 553,85 m² irtifak 3 2025/219 Esas Bursa Karacabey Sazlıca Mahallesi 122 ada 2 parsel 121.068,00 m² Tarla Asım Berk Noyan 2,89 m² mülkiyet 957,48 m² irtifak 4 2025/220 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1438 ada 9 parsel 11.499,81 m² Tarla Muharrem Yörük ve diğerleri 41,08 m² mülkiyet 685,50 m² irtifak 5 2025/221 Esas Bursa Karacabey Hotanlı Mahallesi 143 ada 6 parsel 33.006,00 m² Tarla Ahmet Yolcu ve diğerleri 49,84 m² mülkiyet 2.898,82 m² irtifak 6 2025/222 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 872 parsel 1.900,00 m² Bahçe Alaettin Dikbaş ve diğerleri 24,72 m² mülkiyet 422,09 m² irtifak 7 2025/223 Esas Bursa Karacabey Canbalı Mahallesi 1148 ada 11 parsel 3.656,18 m² Tarla Adnan Sarcak ve diğerleri 53,36 m² irtifak 8 2025/224 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 862 parsel 2.000,00 m² Tarla Birand Dursun ve diğerleri 415,95 m² irtifak 9 2025/225 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1437 ada 27 parsel 2.308,68 m² Tarla Özfem İnşaat A.Ş 510,64 m² irtifak 10 2025/227 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1438 ada 8 parsel 11.691,34 m² Tarla Cihangir Koca 1.008,89 m² irtifak 11 2025/228 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1438 ada 12 parsel 11.941,42 m² Tarla Cihangir Koca 33,22 m² mülkiyet 667,65 m² irtifak 12 2025/229 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1438 ada 28 parsel 18.673,89 m² Tarla Semih Akbaş 20,50 m² mülkiyet 1.775,53 m² irtifak 13 2025/230 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1438 ada 31 parsel 12.682,61 m² Tarla Ali Korkmaz 411,20 m² irtifak 14 2025/231 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1438 ada 38 parsel 13.065,30 m² Tarla Emine Cebeci 663,74 m² irtifak 15 2025/232 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1438 ada 39 parsel 13.227,17 m² Tarla Emine Cebeci 557,00 m² irtifak 16 2025/233 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1438 ada 40 parsel 13.069,77 m² Tarla Emine Cebeci 21,86 m² mülkiyet 180,03 m² irtifak 17 2025/234 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1441 ada 84 parsel 2.439,79 m² Tarla Kasım Özkan 13,29 m² mülkiyet 210,39 m² irtifak 18 2025/235 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1444 ada 2 parsel 9.581,65 m² Tarla Ahmet Fikri Gülderen 1,55 m² mülkiyet 203,93 m² irtifak 19 2025/236 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1445 ada 30 parsel 2.692,45 m² Tarla Mesude Karagül 23,27 m² mülkiyet 562,05 m² irtifak 20 2025/237 Esas Bursa Karacabey Keşlik Mahallesi 1448 ada 65 parsel 8.236,25 m² Tarla Ali Aydın 2.441,42 m² irtifak 21 2025/238 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 1289 parsel 64.900,00 m² Tarla İsmail Denizhan 20,50 m² mülkiyet 3.439,14 m² irtifak 22 2025/239 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 885 parsel 3.600,00 m² Tarla Engin Şengül 921,97 m² irtifak 23 2025/240 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 860 parsel 2.450,00 m² Tarla Arif Demirbaş ve diğerleri 545,87 m² irtifak 24 2025/241 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 856 parsel 6.400,00 m² Tarla Münire Marancı Sevim 11,30 m² mülkiyet 981,13 m² irtifak 25 2025/242 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 852 parsel 5.100,00 m² Tarla Emine Duvarseren 1.937,94 m² irtifak 26 2025/243 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 519 parsel 10.300,00 m² Tarla Kazım Bakırtaş 462,83 m² irtifak 27 2025/244 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 518 parsel 7.200,00 m² Tarla Kazım Bakırtaş 94,67 m² mülkiyet 647,14 m² irtifak 28 2025/245 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 485 parsel 2.300,00 m² Tarla Şevket İlkay Kalyon 21,86 m² mülkiyet 305,41 m² irtifak 29 2025/246 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 482 parsel 9.600,00 m² Tarla Kazım Bakırtaş 642,45 m² irtifak 30 2025/247 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 476 parsel 669,00 m² Tarla Ali Rahman Güneş 140,61 m² irtifak 31 2025/248 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 293 parsel 2.300,00 m² Tarla Bayise Adaletsever 401,76 m² irtifak 32 2025/249 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 652 parsel 6.200,00 m² Tarla Hüseyin Özsoy 862,57 m² irtifak 33 2025/250 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 654 parsel 5.650,00 m² Tarla Ali Demirbaş 64,19 m² mülkiyet 253,09 m² irtifak 34 2025/251 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 655 parsel 6.200,00 m² Tarla Ali Demirbaş 448,76 m² irtifak 35 2025/252 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 656 parsel 7.000,00 m² Tarla Ali Demirbaş 426,69 m² irtifak 36 2025/253 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 657 parsel 5.700,00 m² Tarla Ali Demirbaş 294,41 m² irtifak 37 2025/254 Esas Bursa Karacabey Karasu Mahallesi 658 parsel 5.900,00 m² Tarla Ali Demirbaş 227,20 m² irtifak 38 2025/255 Esas Bursa Karacabey Hotanlı Mahallesi 173 ada 27 parsel 10.168,00 m² Tarla Nilüfer Aydemir 27,74 m² mülkiyet 557,70 m² irtifak 39 2025/256 Esas Bursa Karacabey Hotanlı Mahallesi 173 ada 29 parsel 1.568,00 m² Tarla Mehmet Şakir Demir 458,29 m² irtifak 40 2025/257 Esas Bursa Karacabey Hotanlı Mahallesi 127 ada 1 parsel 11.716,00 m² Tarla Sami Özseçen 848,53 m² irtifak 41 2025/258 Esas Bursa Karacabey Hotanlı Mahallesi 127 ada 6 parsel 819,00 m² Tarla Melahat Yavuzlar 86,06 m² irtifak 42 2025/259 Esas Bursa Karacabey Hotanlı Mahallesi 144 ada 15 parsel 6.435,00 m² Tarla Nurettin Karakirez 2.429,21 m² irtifak 43 2025/260 Esas Bursa Karacabey Canbalı Mahallesi 1119 ada 2 parsel 3.984,78 m² Tarla Bayram Yıldız 734,18 m² irtifak 44 2025/261 Esas Bursa Karacabey Canbalı Mahallesi 1166 ada 4 parsel 5.851,71 m² Tarla Sevgi Sömer 64,21 m² irtifak 45 2025/262 Esas Bursa Karacabey Canbalı Mahallesi 1168 ada 3 parsel 4.131,64 m² Tarla Cemil Balaban ve diğerleri 1.017,66 m² irtifak 46 2025/263 Esas Bursa Karacabey Canbalı Mahallesi 410 ada 31 parsel 5.962,00 m² Tarla Murat Yıldırım 1.531,92 m² irtifak 47 2025/264 Esas Bursa Karacabey Canbalı Mahallesi 350 ada 27 parsel 8.411,00 m² Tarla Nuriye Atasoy 78,58 m² 48 2025/265 Esas Bursa Karacabey Sırabademler Mahallesi 1084 ada 4 parsel 22.772,20 m² Tarla Naci Akkuş 39,16 m² irtifak

#ilangovtr Basın no ILN02389044