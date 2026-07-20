Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar, belirli peynir çeşitlerinin tüketiminin karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, doğru ürünlerin dengeli tüketimiyle karaciğer fonksiyonlarının korunabileceğini belirtiyor.

KARACİĞER YAĞLANMASINI AZALTIYOR

"Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases" adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre, bazı peynir türlerinin tüketilmesi kan lipid profillerinde iyileşme sağlıyor ve trigliserit seviyelerini düşürüyor. Raporda, bu etkinin karaciğerde yağ birikmesini azaltarak alkole bağlı olmayan steatohepatit (NASH) gibi karaciğer hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, peynir ve diğer süt ürünlerinin karaciğeri koruyucu etkisini içerdikleri kalsiyum, D vitamini, esansiyel mineraller ve yüksek kaliteli proteinlere bağlıyor. Sağlıklı bir karaciğerin bu vitamin ve mineralleri depolamakla görevli olduğu, bu maddelerin eksikliğinin ise genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulandı.

HANGİ PEYNİRLER TERCİH EDİLEMELİ?

Çalışmada, tüm peynir türlerinin aynı etkiye sahip olmadığı, karaciğer sağlığı için özellikle bazı çeşitlerin öne çıktığı belirtiliyor. Öne çıkan peynir türleri ve özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

- Taze keçi ve koyun peyniri; İnek sütünden yapılan muadillerine kıyasla daha düşük yağ ve kolesterol oranına sahip olması nedeniyle ilk sıralarda yer alıyor.

- Ricotta, Cancoillotte ve Çökelek Peyniri: Düşük kolesterol içerikleri sebebiyle karaciğer dostu alternatifler arasında gösteriliyor.

UZMANLAR PORSİYON KONTROLÜ UYARISI YAPTI

Uzmanlar, peynirin sağladığı faydalardan yararlanırken aşırı kalori ve doymuş yağ alımının önüne geçilmesi için günlük tüketim miktarının 30 gramlık 1 veya 2 porsiyon ile sınırlandırılması gerektiğini hatırlattı.

Karaciğer sağlığını optimize etmek adına şu tavsiyelerde bulunuluyor: Düşük yağlı çeşitlerin tercih edilmesi, sindirimi kolaylaştırmak için peynirin lifli gıdalarla birlikte tüketilmesi, beslenme düzeninin bağırsak ve karaciğer sağlığına olumlu etkileri kanıtlanan kahve gibi içeceklerle desteklenmesi.

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR"

Literatürdeki bulgular peynirin karaciğer dostu bir diyetin parçası olabileceğini gösterse de araştırmacılar, biyolojik mekanizmaların tam olarak anlaşılması için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tıbbi uzmanlar, kişilerin beslenme düzenlerinde köklü bir değişiklik yapmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.