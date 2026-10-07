Beslenme alışkanlık-larından uyku düzenine kadar günlük yaşamdaki birçok alışkanlığın karaciğeri doğrudan etkilediğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayşegül Öziş, karaciğer fonksiyonlarını korumaya yardımcı

olabilecek tavsiyeler paylaştı…

Birçok yaşamsal görevi var





Yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki karaciğer, vücudun en büyük iç organıdır ve çok sayıda yaşamsal görev üstlenir. Alkol, ilaçlar ve toksinleri etkisizleştirerek zararlı maddelerin idrar veya safra yoluyla atılmasını sağlar. Kanın pıhtılaşması ve sıvı dengesinin korunması için gerekli proteinleri üretir. Yağların ve yağda çözünen vitaminlerin sindirim ve emilimine yardımcı olan safrayı üretir. Fazla glikozu depolar, gerektiğinde enerji için yeniden şekere dönüştürür; demir ve bazı vitaminleri de depolar. Yağ metabolizmasında sentez, depolama ve işlenme süreçlerinde rol oynar. Böylece besin alımının azaldığı dönemlerde vücudun temel işlevlerinin sürdürülmesine katkıda bulunur.

7-9 saat gece uykusu şart

Yetişkinlerin çoğunda gece 7-9 saat uyumak ve yatış kalkış saatlerini mümkün olduğunca düzenli tutmak yararlıdır. Uyku, iştah ve kan şekeri düzenini etkileyen günlük ritmin bir parçasıdır. Yetersiz ve düzensiz uyku, zamanla iştah kontrolünün bozulmasına, insülin direncinin artmasına ve kilo alımına zemin hazırlayabilir.

Bu süreç obezite ve metabolik sendrom riskini artırabilir; her ikisi de karaciğer yağlanmasının önemli nedenleri arasındadır. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve hareketle birlikte karaciğer sağlığının koruyucularından biridir.

Testlerle takip edilmeli

Karaciğer hastalıkları belirti vermeden ilerleyebildiği için gerekli testler ihmal edilmemelidir. Testler; diyabet, fazla kilo, alkol ve ilaç kullanımı, aile öyküsü ve önceki sonuçlara göre belirlenir. Herkes için zorunlu bir yıllık test paketi yoktur. Kontrol aralığını riskler ve bulgular belirler; bilinen hastalık veya anormal sonuçlar daha yakın takip gerektirebilir. Özellikle diyabeti ya da saptanmış karaciğer yağlanması olanlar değerlendirme için belirti beklememelidir. Özellikle karaciğer testlerinde tekrarlayan yükseklik, sarılık, karında şişlik, açıklanamayan kaşıntı veya koyu renkli idrar gibi şikâyetler varsa gastroenteroloji uzmanına başvurul-malıdır. En doğru yaklaşım, kişisel risklerin bir hekim tarafından değerlendirilmesidir. Ayrıca, her yetişkinin hayatında en

az bir kez hepatit B ve C taraması yaptırması önerilir.

Detoksa ihtiyacı yok

Karaciğer vücudun toksinlerden arındırma organıdır; toksinleri mekanik bir süzgeç gibi tutan bir filtre değil, onları kimyasal olarak dönüştüren dinamik bir fabrikadır. Bu nedenle organın kendisinin temizlenmeye ihtiyacı yoktur; önemli olan doğal toksinleri etkisizleştirme mekanizmalarını desteklemek ve metabolik yükünü azaltmaktır.

NELERE DİKKAT ETMAK GEREKİR?

- Bu gıdalardan uzak durun: Şekerli ve gazlı içecekler, paketli meyve suları, sık tüketilen tatlılar ile beyaz ekmek, hamur işleri ve pirinç gibi rafine karbonhidratların fazla tüketilmesi başlıca beslenme hatalarıdır. Gün içinde fark etmeden alınan fazla kaloriler, büyük porsiyonlar ve doymuş yağdan zengin beslenme karaciğer yağlanmasına zemin hazırlayabilir. Tereyağı, krema, yağlı etler, margarin ve bazı paketli veya işlenmiş ürünlerdeki doymuş ve trans yağların yanı sıra fast-food, kızartma ve sucuk, salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş etlerin fazla tüketilmesi de karaciğeri olumsuz etkileyebilir.

- Hızlı zayıflamak isterken karaciğerinizi yormayın:

Şok diyetlerle hızlı kilo vermeye çalışmak da karaciğer açısından risk oluşturabilir. Kulaktan dolma bilgilerle kullanılan zayıflama çayları karaciğer hasarına yol açabilir. Çok hızlı kilo kaybı safra taşı riskini artırabilir; yetersiz beslenme ise karaciğer hastalıklarını kötüleştirebilir. Fazla kilolu yetişkinlerde haftada yaklaşık 0,5–1 kilogramlık kilo kaybı makul bir hedef olarak kabul edilirken, tıbbi tedavilerde hedef kişinin durumuna göre değişebilir.

- Bilinçsiz ilaç kullanımından kaçının: Karaciğer bilinçsiz ilaç kullanımı nedeniyle hasar görebilir. Bu hasar, hafif ve geçici değişikliklerden ciddi karaciğer hasarına, hatta akut karaciğer yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Ağrı kesicilerden parasetamol, vücutta parçalanırken toksik ara maddeler oluşturur.

Normal dozlarda karaciğer bu maddeleri zararsız hâle getirirken, yüksek dozlarda toksik maddeler birikerek karaciğer hücrelerinde doğrudan hasara yol açabilir. Bazı ilaçların neden olduğu karaciğer hasarı ise dozdan bağımsız ve öngörülemez şekilde, normal dozlarda bile gelişebilir.

Bu besinleri düzenli tüketin

Karaciğeri korumak ve işlevlerini desteklemek için tabağımızda enginar, brokoli ve lahana gibi turpgiller; ıspanak, roka, pazı ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler; mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi baklagiller; yulaf, bulgur ve tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar; zeytin ve zeytinyağı; yağlı balıklar; sarımsak ve antioksidan açısından zengin orman meyveleri yer alabilir. Ayrıca ara öğünlerde bir avuç ceviz, badem veya fındık, içecek olarak ise şeker ilavesiz kahve tercih edilebilir. Bu besinler; antioksidan, sağlıklı yağ, lif ve çeşitli vitamin ve mineral içerikleriyle karaciğerin normal işlevlerinin desteklenmesine katkı sağlar.

Karaciğer yağlanmasına karşı bu egzersizleri yapın

Karaciğer sağlığı için haftada 150-300 dakika düzenli aerobik egzersiz ve 2-3 gün kuvvet antrenmanı yapılmalıdır. Örneğin, haftada 5 gün, 30-45 dakika tempolu yürüyüş, bisiklet veya yüzme gibi orta tempolu egzersizler yapılabilir. Haftada 2-3 gün, 20-30 dakikalık tüm vücut kuvvet antrenmanında squat, şınav veya hafif dambıl ve direnç bandı egzersizleri uygulanabilir. Karaciğer yağlanması varsa, kilo kaybı olmasa bile düzenli egzersiz karaciğer yağlanmasını azaltabilir.

İleri evre işaretleri

Kendini yenileme kapasitesi yüksek olan karaciğer, hastalıkları, erken evrelerde genellikle herhangi bir belirti vermezken, hastalık ilerledikçe şikayetler görülmeye başlar. Hastalığın erken dönemlerinde halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, bulantı, kusma, sağ üst kadran ağrısı gibi belirtiler görülebilir, fakat bu yakınmalardan yalnızca karaciğer hastalığı sonucunu çıkaramayız. Hastalık ilerledikçe gözlerde sararma, idrarın koyulaşması, dışkı renginin belirgin açılması, kaşıntı, karında şişme ve bacaklarda ödem gelişebilir, bu şikayetler mutlaka uzman tarafından değerlendirilmelidir.