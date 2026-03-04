Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’dan sevindirici haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan’ın paylaştığı son kare, sevenlerini umutlandırdı.

Başarılı operasyonun ardından Özkan’ın doktoru Onur Yaprak, sosyal medya hesabında birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaştı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşım, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Özkan’ın sağlıklı ve neşeli hali dikkat çekerken, sosyal medyada binlerce beğeni ve geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

DOKTORUNDAN DUYGUSAL MESAJ

Prof. Dr. Onur Yaprak paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Klasikleşen taburcu fotoğraf albümümde bu kez Ufuk Özkan ve beraber süreci yürüttüğümüz sevgili kardeşi Umut Özkan var. Tabi en büyük teşekkür fotoğraf çekildiği gün evde ıstırahtte olan donör Salih kardeşime. Hoşgeldin bahar diyoruz"

AMELİYATI 11 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Yaklaşık 11 saat süren kritik ameliyat, Remzi Emiroğlu, Murat Dayangaç, Onur Yaprak ve Cenk Şimşek’ten oluşan deneyimli ekip tarafından gerçekleştirildi. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından 50 yaşındaki oyuncu sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

ÖZKAN'DAN AİLESİYLE MUTLULUK FOTOĞRAFI

Evine dönen Ufuk Özkan, ailesiyle birlikte verdiği samimi kareyi de takipçileriyle paylaştı. Özkan, duygusal notunda “Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" ifadelerini kullandı.