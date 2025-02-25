Günümüzde karaciğer yağlanması en yaygın sağlık sorunlarından biri… Belirti vermediği için sinsice ilerleyen bu hastalık ileri evrelerinde karaciğer kanserine, siroza ve karaciğer nakline varan ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, ‘‘Karaciğerin kendini yenileyebilen tek organ ama sağlıklı beslenmeyle desteklenmesi gerekir. Çünkü birçok besin içerdiği bileşikler sayesinde karaciğer enzimlerini iyileştirir, yağ birikimine karşı karaciğeri korur, iltihabı azaltmaya yardımcı olur’’ dedi ve karaciğeri temizleyen besinleri açıkladı.

Tüm vücudu hasta ediyor

Karaciğer yağlanması genellikle belirti vermez ancak metabolik sendrom ile birlikte olduğunda, buna bağlı şikayetler ortaya çıkabilir.

Bu sendrom, tansiyon yüksekliği, kan yağlarının yükselmesi, şeker metabolizmasının bozulması ve yüzde 90 oranında şişmanlıkla ilişkilidir.

Halsizlik, çabuk yorulma ve fiziksel aktivitede azalma gibi belirtiler görülebilir.

Kansere de karaciğer yetmezliğine de yol açabiliyor. Hareketsiz yaşam tarzı, hazır gıda tüketiminin artması, gıdalara eklenen antibiyotik ve hormonlar ile alkol tüketiminin artması gibi faktörlerle sağlık problemleri pik yaptı. Bunların en başında kanser ve karaciğer yağlanması geliyor.

Yakın geçmişte karaciğer nakline giden yol, erişkin hastalarda Hepatit B ve C gibi viral hastalıklardan geçerken günümüzde en sık sebep karaciğer yağlanmasıdır. Karaciğer yağlanması, iltihaplanmaya ve bu vakaların yüzde 30’unda siroza neden olarak günümüzde en sık karaciğer nakli gerektiren hastalık haline gelmiştir. Bazen siroza dönüşmeden kansere de yol açabilir. Oysa, genellikle önlenebilir bir hastalıktır.

Bir an önce önlem alınmalı

Sağlıklı bir yaşam için Ata tohumlarımızı korumak, daha temiz sulama sistemlerine sahip olmak, hayvansal ürünlerdeki ilaç ve hormonların yasaklanması ve Çin tuzu ve nişasta bazlı şekerlerin sınırlandırılması gerekir. Aksi takdirde karaciğer yağlanması ülkemizde de Amerika gibi ülkelerde olduğu gibi yüzde 50’lerin üzerine çıkabilir.

DOĞAL DETOKS

Karaciğer yağlanmasının tedavisinde ilk adım kilo vermek ve alkolü bırakmaktır. Diyetle ve bu diyette yer verilmesi gereken bazı besinlerle karaciğer yağlanmasının önüne geçilmesi ya da tedavisi mümkün… İşte tedaviye destek sağlayan o besinler:

FINDIK, YER FISTIĞI, AY ÇEKİRDEĞİ: Dozunda tüketilen fındık, yer fıstığı, badem ve özellikle ay çekirdeği hem karaciğerdeki iltihaplanmayı baskılar hem de antioksidan özellikleri ile kendinizi daha dinç ve sağlıklı hissetmenizi sağlar.

Özellikle yer fıstığı, karaciğer sağlığı açısından çok faydalı bir bileşen olan kolin içeriği yüksek bir besindir.Aynı zamanda antioksidan bileşenler, E vitamini yönünden zengin olduğu için karaciğeri kansere ve enfeksiyonlara karşı korur, normal işlevlerini destekler.

CEVİZ, AVOKADO ZEYTİNYAĞI: Ceviz, avokado ve soğuk sıkım zeytinyağı da karaciğeri temizleyen gıdalardır. Temizleyici etkileri içerdikleri amino asit ve L-arginin sayesindedir.

KAHVE: Kahve karaciğer iltihabının iyileştirilmesi ve hepatitlere bağlı karaciğer hasarlarının önlenmesi üzerinde etkilidir. Vücutta yağ yakımını hızlandıran kahve, karaciğer yağlanmasını önlemeye de yardımcı olur. Bu bilimsel araştırmalarla da ispatlanmıştır. Özetle kahve, tüketiminde aşırıya kaçılmadığı takdirde (günde en fazla 2 fincan) karaciğer dostu besinler arasında sayılabilir.

SARIMSAK: Antioksidan ve antiinflamatuar etkilere sahip olması nedeniyle sarımsak karaciğer iltihabını önler. Karaciğerin hasar görmesini engeller. Çiğ tüketilmesi tavsiye edilir.

ENGİNAR-TURPGİLLER: Enginarın karaciğer dostu olduğu bilinir. Ancak lahana, karalahana, karnabahar, tere, brokoli ve Brüksel lahanası da karaciğeri temizleyen sebzeler arasında yer alır.

GREYFURT: Greyfurtta doğal olarak bulunan naringin ve naringenin adlı bileşenler karaciğer sağlığının korunması, karaciğer fonksiyonlarının geliştirilmesi gibi konularda önemli etkilere sahiptir.

Aynı zamanda antioksidan özellik taşıyan bu maddeler hücrelerin kanserleşmeye karşı korunması konusunda da etkilidir. Ayrıca elma, armut, kivi gibi meyveler de karaciğerde iltihabı ve yağlanmayı azaltır.

ZERDEÇAL-ZENCEFİL: Bu iki baharat da vücutta güçlü antioksidan ve iltihap giderici etkilere sahip olan allisin, allinin, ajoen gibi karaciğeri destekleyici maddeler açısından güçlü kaynaklardır.

Bol su için ve yürüyün

Başta böbrekler olmak üzere birçok organ için çok önemli olan bol su tüketimi karaciğer sağlığı için de faydalıdır. Gün içinde susamayı beklemeden su içilmesinde yarar vardır. Buna ek olarak alkol ve sigara kullanımından kaçınılmalı, bilinçsiz olarak ilaç ve besin takviyesi kullanılmamalı, her gün düzenli yürüyüş yapılmalı. Sağlık kontrolleri de ihmal edilmemeli.