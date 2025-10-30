Kodex.me internet sitesinde yer alan habere göre; olayları çıkaran Türk değil. Videoda, bir grup Karadağ vatandaşının bir kafenin bahçesinde oturup alkol aldığı görülüyor. Türk vatandaşları barın önünden geçerken, bir Karadağlı Türk vatandaşlarından birine yumruk atıyor.



BAŞBAKANA YANLIŞ BİLGİ



Ardından kafeden ellerinde sopa ve bıçak olan bir grup çıkıyor ve Türklere saldırıyor. Ülkeyi karıştıran olaylar da böyle başlıyor. Karadağ basınında, Başbakan Spajić’in Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği hatırlatılıp şu yorum yapıldı: “Başbakan’a yanlış veya eksik bilgi verildiğinin doğrulanması durumunda, diplomatik sonuçlar doğabilir. Kayıtlar açıktır. Kamuoyu yanlış ve eksik bilgilendirildi. Bu nedenle Türk vatandaşlarına şiddet dalgası başladı. Ciddi güvenlik sorunu yaşandı.”