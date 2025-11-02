Vize kararının ardından birçok tur operatörü, Karadağ’ı içeren Balkan turlarında iptal ve rota değişikliğine gitti. Şirketler, “vizesiz Balkan hattı” olarak bilinen turlardan Karadağ’ı çıkararak Saraybosna, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk güzergahına yöneldi.

Tur operatörleri, Karadağ kısmının programdan tamamen kaldırıldığını, mevcut rezervasyonlarda da tarih değişikliği veya iptal seçeneklerinin yolculara sunulduğunu bildirdi.

VİZE SERBESTİSİ ASKIYA ALINDI

Karadağ’daki gerginliğin fitili, başkent Podgoritsa’da yaşanan bıçaklama olayı sonrası ateşlendi. Olayın ardından iki Türk vatandaşı gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından bazı gruplar, sosyal medyada yapılan çağrılarla Türk işletmelerine ve araçlara saldırılar düzenledi.

Yaşanan olayların ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye’ye yönelik vize serbestisinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

TURİZM SEKTÖRÜNDEN TEPKİ

Dünya'da yer alan habere göre, turizm sektör temsilcileri, bu kararın hem iki ülke ilişkilerini hem de bölge turizmini olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Yetkililer, vize kararının ardından Balkan turlarına olan ilgide azalma yaşandığını, Karadağ’a yapılan rezervasyonların önemli ölçüde iptal edildiğini belirtti.

Bir tur şirketi yetkilisi, Karadağ rotasının kapatılmasıyla birlikte Adriyatik kıyısı boyunca ilerleyen sahil güzergahının da kullanılamaz hale geldiğini, bu nedenle Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya yönelen yeni tur planlarının hazırlanmakta olduğunu aktardı.

VİZESİZ DÖNEM KAPANDI

Türkiye’den Karadağ’a pasaportsuz seyahat dönemi Kasım itibarıyla tamamen sona erdi. Artık ülkeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar, Karadağ Büyükelçiliği veya konsoloslukları üzerinden vize randevusu alacak. Turizm acentaları, yaşanan bu değişiklikle birlikte 2024–2025 döneminde Balkan turlarının yeniden yapılandırılacağını ifade etti.

Karadağ’ın kararıyla, Türkiye vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği Balkan ülkeleri listesi bir ülke daha azaldı. Sektör temsilcileri, uygulamanın uzun sürmemesi ve iki ülke arasında diplomatik çözüm sağlanması gerektiğini belirtti.