2025 itibarıyla Karadağ’ın Türk vatandaşlarına vize şartı getirmesi, Balkan ülkeleri üzerinden oturum ve yatırım planı yapanlar için dengeleri değiştirdi.

Üsküp merkezli haber kaynaklarına göre, Türk vatandaşları özellikle şirket kurarak oturum izni alma yolunda artık Kuzey Makedonya’yı en cazip alternatif olarak görüyor.

NEDEN KUZEY MAKEDONYA?

Kuzey Makedonya’nın tercih edilmesinde birkaç önemli faktör öne çıkıyor:

Vizesiz giriş imkanı: Türk vatandaşları, pasaportlarıyla ülkeye 90 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor.

Şirket kurma kolaylığı: Düşük maliyetli ve hızlı süreçler sayesinde girişimciler kısa sürede şirket sahibi olabiliyor.

Düşük yaşam giderleri: Kira, ulaşım ve gıda fiyatları Türkiye’ye kıyasla oldukça uygun.

Stratejik konum: Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Balkanlar’daki coğrafi avantajı, hem ticari hem de yaşam açısından cazip hale getiriyor.

OTURUM VE VATANDAŞLIK AVANTAJLARI

Kuzey Makedonya, şirket kuruluşu üzerinden oturum izni almayı kolaylaştıran ülkelerden biri. Uzun süreli ikamet eden yabancılar, belirli şartları sağladıklarında vatandaşlık başvurusunda da bulunabiliyor.

Bu nedenle ülke, son dönemde genç girişimciler ve dijital göçmenler (digital nomad) için popüler bir merkez haline geldi.

TÜRK VATANDAŞLARINDAN ARTIŞ GÖZLENİYOR

Son aylarda, Makedonya’da yatırım fırsatlarını araştırmak, konut kiralamak ve şirket kurmak amacıyla ülkeye giden Türklerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Sosyal medya paylaşımları ve danışmanlık firmalarının yönlendirmeleri de bu ilgiyi güçlendiriyor.

Uzmanlar, Kuzey Makedonya’nın mevcut koşullarıyla “yeni Karadağ” konumuna geldiğini, önümüzdeki dönemde bu ilgilinin daha da artmasının beklendiğini belirtiyor.