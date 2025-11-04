Hakkında “Teşviklerde çifte standart, kadrolaşma, ayrımcılık, kibir ve menfaat’’ iddiaları bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü için “Dracula oyunu için 6 milyon harcadığı”öne sürüldü. Dün konuşan Karadağlı, yönetimini övdü sözlerini “çukurlu, çöplü” bitirdi:

TARTIŞMALI SÖZLER

”Kan, ter, gözyaşı olmadan başarı elde edilmiyor ne yazık ki. Bu engebeli yolda ilerlemekten korkmayan arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Çünkü sanat dümdüz, pürüzsüz bir yol değil. Sanat sorgulayan ve subjektif bir şey olduğu için çok engebeli, çukurlar, tümsekler, arada çöpler var.’’