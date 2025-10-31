Geçtiğimiz günlerde Devlet Tiyatroları’na veda eden tiyatro sanatçısı Veda Yurtsever, DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı topa tutmuştu.

BASKI YAPMIŞTI

Sanatçı, “Şimdiki yöneticiler sanatçıların kaldığı oteli beğenmeyip daha lüks otellerde kalıyor. Turnelerden elde edilen mil puanlarıyla kendilerine VIP uçak bileti hediye ediyorlar” demişti. Tamer Karadağlı, bu kez de kurumun yolluk giderlerindeki fahiş artışla gündemde…

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, temsil ve tanıtma harcamasındaki artışı ortaya koyduğu DT Genel Müdürlüğü’nün yolluk gideri de hesaplandı.

Göreve adım attığı ilk anda, “Lale Devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin” diyerek sanatçıları hedef gösteren Karadağlı döneminde kurumun yolluk gideri astronomik boyutlara ulaştı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, personelin yurtiçi ve yurtdışına gerçekleştirdiği seyahatlerin yeme, içme ve konaklama maliyeti için 2022 yılında 14 milyon 634 bin TL harcadı. Kurum, 2023 yılında ise 34 milyon 714 bin TL’lik yolluk giderine imza attı.

HARCAMALAR KATLANDI

Tamamı Tamer Karadağlı idaresinde olan 2024 yılında ise kurumun yolluk gideri, 2024 yılında yüzde 268’lik artışla 127,8 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Kurumun Karadağlı dönemindeki temsil ve tanıtma harcaması da yüzde 115 artışla 13,3 milyon TL’ye ulaşıyor. Kurumun 2024’te dağıtmak amaçlı aldığı hediyelerin toplam tutarı ise 1 milyon TL ile ifade ediliyor.