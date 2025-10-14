Karadeniz’de, Ukrayna’nın arama kurtarma (AK) sahasında su alarak batan EILEEN adlı gemiden yardım çağrısı yapıldı.

Kamerun bayraklı EILEEN isimli geminin Sinyali alır almaz MSCC bir kurtarma operasyonu başlattı.

MSCC, olay yerine kurtarma ekipmanı göndermek için derhal harekete geçti. Bulgaristan'dan bir sınır kesici, Romanya'dan bir gemi, yakınlarda bulunan ve Karadeniz Sakarya Gaz sahasında görev yapan Murat İlhan adlı Türk gemisi ve Bulgaristan Donanması'na ait bir helikopter bölgeye sevk edildi.

TÜRK GEMİSİ CAN SALLARINDA YAŞAM MÜCADELESİ VEREN DENİZCİLERİ KURTARDI

Başlatılan ortak arama kurtarma çalışması kapsamında bölgeye yönlendirilen Murat İlhan adlı Türk gemisi, denize açılan can sallarında bulunan 10 Ukraynalı mürettebatı sağ olarak kurtardı.

Kurtarılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve Filyos limanına nakledildiği ve gerekli işlemler için yetkililere teslim edildikleri bildirildi.