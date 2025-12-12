Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sitesinden edinilen bilgiye göre; 7 dakika içinde peş peşe depremler meydana geldi.

AFAD sitesindeki bilgilere göre, Karadeniz açıklarında saat 20.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının ise deniz yüzeyinin 6,07 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE SARSINTILAR

Söz konusu depremin ardından bu defa Akdeniz de sallandı.

AFAD'ın aktardığı bilgilerde Kıbrıs adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi.

Saat 20.20'de meydana gelen depremin derinliği ise 9,12 kilometre olarak ölçüldü.

Bu depremle birlikte 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.