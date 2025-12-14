Türk futbolunun en ateşli rekabetlerinden biri bu akşam yeniden sahne alacak. Trabzonspor cephesinde alarm zilleri çalıyor. Sakat Edin Vişça, Baniya, kart cezalıları Onuachu ile Wagner Pina, cezalı olan Salih ile Boran Başkan ve TFF listesinde yer almayan Nwakaeme, Beşiktaş’a karşı sahaya çıkamıyor. Yine de Trabzonspor’da hedef basit: 3 puan.

TAHAMMÜLÜ KALMADI

Beşiktaş tarafında da durum farklı değil. Rafa Silva, Jota, Svensson, Mustafa ve Cengiz Trabzon’a götürülmedi. Hücum hattı adeta eksilmiş durumda. Yine de siyah-beyazlılar kontratak silahını çekip, Trabzon’un açıklarını vurmayı planlıyor. Avrupa kupaları hedefinden geride kalmak istemeyen Kartal, bu deplasmandan zarar görmeden çıkmak istiyor. Kaybetmeye tahammül yok.

BİLAL-MUÇİ DÜELLOSU

Bu kez yıldızlar sahada olmayabilir ama futbolun o saf heyecanı, mücadele ruhu eksik olmayacak. Beşiktaş’ın umudu El Bilal Toure, 3’ü son 5 maçta olmak üzere ligde 4 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonspor’da ise Beşiktaş’tan 1 milyon Euro’ya kiralanan Ernest Muçi ligdeki son 3 maçta 5 gol atarak takımına zirve yarışında hayat verdi.