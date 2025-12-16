Karadeniz'de dün akşam gergin saatler yaşandı. Karadeniz'in kuzeyinden Türk hava sahasına giren "başıboş" bir İHA, deniz trafiğinde endişeye sebep oldu.

İHA'nın Türk karasularına yaklaşması üzerine Türkiye'den kalkan bir F-16, Karadeniz üzerinde uçmaya devam ederken vurularak imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada şu sözler yer aldı:

"Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır."

"Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontrolodeki F-16'larımaza alarm reaksiyon görevi verilmiştir."

Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışınmda emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür"

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI, TÜRKİYE'YE TAŞIYOR

Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna ve Rusya'nın Türkiye'ye bağlı gemileri vurması, Karadeniz'de seyreden gemilerde endişe yarattı.

2 Kasım'da Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında Rus Gölge Filosu'na bağlı Kairos ve Virat gemileri, Ukrayna insansız deniz araçları (İDA) tarafından vurulmuştu.

Gemilerdeki mürettebat tahliye edilmiş ve Türk sahil güvenliği petrol taşıyan tankerlere müdahale ederek bir faciayı önlemişti.

Bu olaydan kısa süre sonra Senegal açıklarında, Beşiktaş Denizcilik'e bağlı Mersin gemisi de Ukrayna İDA'ları tarafından vurulmuştu.

Türkiye, bu eylemleri resmen kınamış ve savaşın sınırları aşarak Türkiye'yi tehdit etmemesi gerektiğini belirtmişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra ayçiçek yağı taşıyan Midvolga-2 gemisi 2 Aralık günü Samsun açıklarında kimliği belirsiz bir İHA tarafından hedef alınmıştı.

Rusya, Ukrayna'yı suçlamı ancak Ukrayna güçleri tüm sorumluluğu reddetmişti. Ukrayna, daha önce üslendiği saldırıları gerçekleştirdikten sonra saldırı anları gösteren video yayınlamıştı. Midvolga-2'nin vurulma anı yayınlanmadı ve gemi hafif bir hasar aldı.

Son olarak, 13 Aralık günü Ukrayna'nın Karadeniz'e tek bağlantısı olan Odesa'da demirli halde olan Türk bir RoRo gemisi, Rus Geran-2 İHA'sı tarafından vuruldu. Gemide yaralanan olmadı, ancak mülkde büyük hasar oluştu.