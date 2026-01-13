Karadeniz’de Rusya’nın Novorossiysk limanında bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na (CPC) ait terminal açıklarında iki petrol tankerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, saldırı enerji arzının kritik olduğu bir dönemde gerçekleşirken, olayın arkasındaki güç henüz belirlenemedi.

Saldırıya uğrayan gemilerden Delta Harmony adlı tankerin, Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletildiği ve Kazakistan’daki Tengiz sahasından petrol yüklemesinin planlandığı bildirildi. Bir diğer gemi olan Matilda tankerinin ise Thenamaris şirketine ait olduğu ve Karachaganak sahasından petrol almasının öngörüldüğü kaydedildi.

THENAMARIS: YARALANAN YOK

Thenamaris şirketi, Matilda tankerinin CPC terminalinden yaklaşık 30 mil açıkta, balast durumundayken iki insansız hava aracı tarafından hedef alındığını doğruladı. Şirketten yapılan açıklamada, “İlk belirlemelere göre mürettebatta yaralanma yok. Güvertede sınırlı ve onarılabilir hasar meydana geldi. Gemi denize elverişli durumda ve bölgeden ayrılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Deniz güvenliği kaynakları, saldırı sonrası gemide kısa süreli bir yangın çıktığını ancak alevlerin hızla kontrol altına alındığını bildirdi. CPC yetkililerinin ise olayla ilgili yorum yapmadığı aktarıldı.

ENERJİ ARZI AÇISINDAN KRİTİK BÖLGE

Saldırının, bölgedeki petrol ihracatı açısından stratejik bir noktada gerçekleşmesi dikkat çekti. Kazakistan petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80’inin gerçekleştirildiği CPC hattı, Novorossiysk yakınlarındaki Yuzhnaya Ozereyevka terminaline uzanıyor. Daha önce de Kasım ayında bir insansız hava aracı saldırısı sonucu terminaldeki şamandıralardan biri zarar görmüş, bu durum petrol sevkiyatında aksamalara yol açmıştı.

Kaynaklara göre, Karadeniz terminalindeki kısıtlamalar nedeniyle Kazakistan’ın petrol ve gaz kondensatı üretimi ocak ayının ilk günlerinde önemli ölçüde geriledi. Son saldırı, Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde Karadeniz’deki ticari denizcilik ve küresel enerji koridorlarının giderek daha fazla risk altında olduğunu bir kez daha ortaya koydu.