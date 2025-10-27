Birleşik Krallık, deniz güvenliğini artırmak amacıyla mayın tespiti ve kritik altyapı korumasında kullanılacak denizaltı dronları için 150 milyon sterlinlik (yaklaşık 200 milyon dolar) yatırım yapacak.

The Daily Telegraph’ın haberine göre, modern insansız deniz araçları Karadeniz’deki mayın temizleme operasyonlarında ve deniz altındaki kablolar ile boru hatlarının korunmasında görev alacak.

İLK ETAPTA 24 ADET ALINACAK

Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı ihale belgelerine göre, proje kapsamında ilk etapta 24 denizaltı dronu satın alınacak. Cihazların teknik detayları açıklanmazken, birim maliyetinin yaklaşık 6 milyon sterlin (8 milyon doların üzerinde) olacağı tahin ediliyor.

Bakanlık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İnsansız deniz araçları, mürettebatlı mayın arama gemilerine kıyasla daha hızlı hareket ediyor ve daha yüksek hassasiyet sağlıyor.”

Uzmanlara göre bu yatırım, Birleşik Krallık’ın savunma teknolojilerinde insansız sistemlere geçişte önemli bir adımı temsil ediyor.