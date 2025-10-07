SEÇİM öncesi iktidarın propaganda malzemesi olan Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğalgaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) gaz işleme tesisinin bulunduğu Filyos’un bazı bölgelerine ulaşmadı. Filyos Belediye Başkanı Erol Acar, 6 mahallenin 2’sinde doğalgaz olmadığını söyledi.

Acar’ın verdiği bilgilere göre Abacık ve Geriş mahallerininde doğalgaz bulunmuyor. Abacık Mahalle Muhtarı Turgut Boz, kendi mahallesinde doğalgaz olmadığını doğrularken, “Kasım sonu doğalgaz geleceği söylendi. Doğalgazı bekliyoruz” ifadesini kullandı. Geriş Mahalle Muhtarı Şahımerdan Cankurt da kendi mahallelerinde doğalgaz olmadığını belirterek “Bize, izin süreçleri uzadığı için mahallemize hâlâ doğalgaz gelmediği söylendi. Filyos’un yarısında doğalgaz bulunmuyor” dedi. Ayrıca Filyos’un Hocalar Caddesi’nde de doğalgaz olmadığı belirtildi.

‘KÖYÜMÜZ GİTTİ’

SÖZCÜ, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Filyos’ta bir gün geçirerek o bölgede yaşayanlara Karadeniz gazının hayatlarını ve yaşadıkları yeri ne kadar etkilediğini veya etkileyemediğini sordu. TPAO’nun tesisinin bulunduğu alana yürüme mesafesinde olan Sazköy’de yaşayan Günal Yılmaz, “Köyümüz gitti, doğalgazın faydasını görmedik” eleştirisinde bulundu. Bütün hayatını Filyos’ta geçiren Zehra Ünal da doğalgaz üretimini sorguladıktan sonra “Filyos’un yapısı değişti, yaşadığım yeri tanıyamaz oldum. Kira fiyatları, konut fiyatları arttı, çevresel kaygılar da cabası” dedi.

Karadeniz gazında 2023 seçimleri öncesindeki büyük vaatlerin yerini, iktidarın ‘sabır’ talebi aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen hafta katıldığı bir televizyon yayınında Karadeniz gazı için “Zamana ihtiyacımız var” ifadesini kulladı. Resmi veriye göre ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin tüketiminde yerli gazın payı yüzde 4.7’de kaldı.

‘Tesiste çalışan sayısı azaldı’

Filyos’un Belediye Başkanı Erol Acar, doğalgazın bölgeye etkisiyle ilgili “Filyos’taki üretim tesisinin inşaatında yaklaşık 10 bin kişi çalışıyordu. Bugün çalışan sayısı 3 bin seviyelerinde. Bu dönemde kiralar, ev fiyatları katlandı” ifadesini kullandı. Enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir de iktidarın 2023’te verdiği sözlere göre Türkiye’nin günlük gaz üretiminin 20 milyon metreküpü aşması gerektiğini ancak şu anda 8-9 milyon metreküpte kaldığını belirterek “Yanlış üretim modeli kullanıldı” diye konuştu.

‘Doğalgaz için 8 milyar $ harcama yapılmıştır’

Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin kârlı olmadığını savunan CHP’nin Zonguldak eski Milletvekili Ünal Demirtaş ise “Düzce’de Akçakoca’da 2004’te doğalgaz bulunduğu açıklanmış ve iktidar bunu gururla anlatmıştı. Birçok kuyu açılmıştı ama sonrasında bazı kuyular kapatıldı” dedi. Resmi veriye göre Düzce’deki doğalgaz üretimi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 98.6 oranında gerileyerek neredeyse sıfıra indi. Filyos ve Akçakoca’yı karşılaştıran Demirtaş, “Akçakoca için 800 milyon dolar seviyesinde harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Filyos’da yapılan harcama 7-8 milyar dolara ulaşmıştır” iddiasında bulundu.