Paris'te Ukrayna'nın müttefikleri olarak toplanan "Gönüllüler Koalisyonu" zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri kapsamında Karadeniz güvenliğini Türkiye'nin üstlenebileceğini belirtti.

Fidan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barış döneminde kurulacak her türlü deniz unsuru için sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

Karadeniz'deki en büyük filoya sahip NATO müttefiki olarak Türkiye'nin bu rolü üstlenmesinin doğal bir süreç olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da basın toplantısında Türkiye'nin bu kritik alanda sorumluluk alma niyetini vurguladı, sürece destek verdi.

SAVAŞ SONRASI PLANLARI ÇİZİLDİ

Zirveye katılan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri, Rusya ile olası bir ateşkes sonrası yürürlüğe girecek güçlü güvenlik garantileri üzerinde mutabakata vardı.

Macron tarafından açıklanan plana göre Amerika Birleşik Devletleri ateşkesi izleme mekanizmasına liderlik edecek.

İngiltere ve Fransa ise barış anlaşması durumunda Ukrayna topraklarında askeri merkezler kurmayı ve asker konuşlandırmayı öngören bir niyet beyanı imzaladı.

ABD Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna halkının savaşın kalıcı olarak bittiğinden emin olması adına güvenlik garantileri konusundaki görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.