Çankırı'ya kadar gelen ve Karadeniz semalarından Türkiye'ye giriş yapan ve Ankara hattı üzerinde F-16'larla imha edilen dronlar gündemin merkezine yer alıyor.

SÖZCÜ TV programcısı Ekrem Açıkel İçinizden Biri programında Karadeniz'deki İHA krizine dair çok çarpıcı detayları açıkladı.

Ekrem Açıkel şu ifadeleri kullandı:

"Üç ihtimal var. Meşhur İran'ın kamikaze dronuydu. Ruslar kullanıyordu. Kontrolden çıkıp Türkiye'ye girdi ve F-16'lar gerekeni yaptı.

İki, Ukrayna'nın kontrolden çıkmış dronuydu. Rusya ile savaş esnasında Türkiye hava sahasına girdi. F-16'lar gerekeni yaptı.

Üç, NATO üye ülkelerin radar sistemlerini test etmek amacıyla ciddi bir prova yaptı. TSK doğru refleks veriyor mu? Böyle bir test çalışması olma ihtimali de var deniyor.

Made In Iran, Adı 'Şahit 136'

Kamikaze dron, 40 kilogram patlayıcı taşıyor

3,5 metre uzunluğunda toplam ağırlığı 200 kilo

2 bin kilometre menzil, saatte 185 kilometre hız

Tanesi 20 Bin Dolar, maksimum 100 metre alçak irtifa

AMBARGOYA RAĞMEN

Şahitlerin en az 57 parçası Avrupa'dan

Seri üretim sürüyor, Husiler de kullanıyor

Ukrayna'ya karşı Rusya da sahip oldu

Turbojet motorlu yeni modeli de üretildi

Peki Şahit 136 bizim topraklarımızı gelecek kadar etkili mi? Kamikaze dronlar sürü halinde de gönderiliyor, tek tek de gönderiliyor"