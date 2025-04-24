Dün öğle saatlerinde 6.2 şiddetinde gerçekleşen Silivri merkezli deprem İstanbul'u salladı. Çevre illerde de hissedilen deprem büyük bir panik yarattı. Herhangi bir yıkımın gerçekleşmemesinin yanında korku anında 151 vatandaş yükseklerden atlayarak hastanelik oldu. Binlerce vatandaş evlerine giremedi ve geceyi sokaklarda geçirdi.

Sosyal medyada da ana gündem olan deprem ile ilgili videolar paylaşılmaya, deprem tedbirleri için öneriler yayılmaya devam ederken; Rizeli bir gencin paylaşımı dikkat çekti.

Vefat eden dedesinin deprem için aldığı önlemi paylaşan genç izleyenlere bir kez daha 'Karadeniz zekası şaşırtmaya devam ediyor...' dedirtti.