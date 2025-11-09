Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile TÜMOSAN Konyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, ligde 8 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Bu sezon iç sahada ilk, toplamda ikinci kez kazanan kırmızı-siyahlı takım, puanını 7'ye çıkardı. Süper Lig'de 4'ü son 5 karşılaşmada olmak üzere 6. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 14 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.