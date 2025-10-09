MGM verilerine göre, Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava sistemi nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyrediyor. Uzmanlar, bu serin havanın hafta sonuna kadar etkili olacağını ve pazartesi gününe kadar süreceğini bildirdi.

Batı Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Cuma ve cumartesi günleri, bölgenin kıyı kesimlerinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Bartın ve Düzce’nin kuzey ilçeleri yağıştan en çok etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Pazar günü ise yağışların şiddetini artırması bekleniyor. MGM, Zonguldak, Bartın ve Sinop’un kuzey kesimlerinde su baskını ve sel riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Hafta Sonu Yağış Haritası Genişliyor

Cuma günü Karadeniz genelinde sağanak beklenirken, cumartesi günü yağışların Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu’nun kuzeyine yayılacağı tahmin ediliyor. Pazar günü itibarıyla sistem, Karadeniz’in tamamında, Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu’da etkisini sürdürecek. Haftanın başında ise yağışların ülkeyi terk etmesi öngörülüyor.

Prof. Dr. Orhan Şen: “Anadolu’nun Dağlarına Kar Yağacak”

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Şen, “Pazar günü Anadolu’nun dağlarına kar yağacak. Özellikle Ilgaz, Erciyes, Palandöken ve Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar görülecek” dedi.

Şen ayrıca, “Şehir merkezlerinde kar beklemiyoruz ancak Erzurum ve Erzincan’da sulu kar görülebilir. Doğuda sıcaklıklar 6-7 derece birden düştü, ancak bu düşüş geçici. Pazartesi’den itibaren sıcaklıklar yeniden yükselecek” açıklamasında bulundu.

Batı Karadeniz’de Su Baskını Uyarısı

Cumartesi günü Batı Karadeniz genelinde kuvvetli yağış beklediklerini belirten Şen, “Bu bölgedeki yağışlara dikkat edilmeli. 3-4 yıl önce yaşanan su baskınlarının tekrarlanmaması için önlem alınmalı. Cumartesi günü yağışlar oldukça kuvvetli olacak” uyarısında bulundu.