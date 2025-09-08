Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki polisin şehit olduğu, 2'si polis üç kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırıya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, saldırının faili E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran doğumlu Khaleg Nooriborojerdi, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

OLAY

İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne silahlı saldırı düzenlenmişti.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki E.B., Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açmıştı.

Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı.

Başsavcılık, şüphelinin anne ve babası ile iki arkadaşının gözaltına alındığını bildirmişti.