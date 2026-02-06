Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli bir uzman çavuşun, karakoldaki silahlar ile adli emanette bulunan uyuşturucuları çalarak sattığı öne sürüldü.

UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında uzman çavuşun tutuklandığı bildirildi.

Konuya ilişkin Meclis’te açıklama yapan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yaşananları “ciddi bir güvenlik zafiyeti” olarak nitelendirdi.

Alp, savcılık soruşturmasında silahların yanı sıra adli emanetteki uyuşturucuların da çalınıp satıldığının ortaya çıktığını belirterek, daha önce Diyarbakır Adliyesi’nde benzer olayların yaşandığını hatırlattı ve iktidarı eleştirdi.

'ADLİYELER HIRSIZLARIN EN İYİ MÜŞTERİSİ OLDU'

CHP'li Alp, "Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nı soymuşlar. Olayla ilgili karakolda görevli bir uzman çavuşu tutuklamışlar. Savcılık soruşturmasında anlaşılmış ki sadece silahları çalmakla kalmamış adli emanetteki uyuşturucuyu da çalıp satmışlar. Daha önce de adliyede bir hâkim, adli emanetteki uyuşturucuları çalıp alem yaparken yakalanmıştı. Türkiye öyle bir hale geldi ki karakollarla adliyeler hırsızların en iyi müşterisi oldu. Halimiz budur AK Partililer şapkayı önlerine koysun düşünsünler" ifadelerini kullandı.