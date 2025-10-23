Olay, saat 01.00 sıralarında Konya'nın Meram ilçesindeki Lalebahçe Polis Merkezi’nde meydana geldi.
Serdar B., 16 yaşındaki R.N.K.’yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Durumu öğrenen R.N.K.’nin amcası Seyfettin K. ve kuzeni Enes K., polis merkezine gitti.
SIRTINDAN BIÇAKLADI
Burada gözaltında bulunan Serdar B. ile karşılaşan Enes K., yanında getirdiği bıçakla Serdar B.’yi sırtından yaraladı.
Ağır yaralanan Serdar B., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
BABA İLE OĞUL GÖZALTINDA
Olayın ardından Enes K. ve babası Seyfettin K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.