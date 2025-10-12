İddiaya göre Mehmet T. ile eşi M.T. (38), uzun süredir yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle şubat ayında boşanma kararı aldı. Süreç devam ederken, Eylül ayının ortalarında baba Mehmet T., şiddet gördüklerini ileri süren oğlu A.T. (10) ile birlikte Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

İfade işlemlerinin ardından oğluyla birlikte dışarı çıkmak üzere olan Mehmet T., kapıda karşılaştığı kayınbiraderi K.D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, K.D.’nin saldırısına dönüştü. Mehmet T., çocuğuyla birlikte merkezin iç kısmına kaçmaya çalışırken darbedildi. O anlar, merkezde görevli polislerin müdahalesiyle son buldu.

Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde, K.D.’nin çıkış kapısına yönelen Mehmet T.’ye aniden saldırdığı anlar net bir şekilde görülüyor. Olay sonrası Mehmet T., kayınbiraderi K.D. hakkında şikayetçi oldu.