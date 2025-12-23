Siyasetten ekonomiye, tarihten sanata kadar Türkiye'nin gündeminde olan her şey SÖZCÜ TV ekranlarında masaya yatırılıyor. Türkiye'nin kırılmaz kalemi SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Cumhuriyet'in meşalesi iken kökten dinci yobazlar tarafından şehit edilen Asteğmen Kubilay'ı anlattı.

Özdil Asteğmen Kubilay'ın şehit edildiği yıllardan günümüze kadar gelen karşı devrim öyküsünü dikkat çekici bir üslupla izleyicilerin önüne serdi.

"KUBİLAY'I GÖRMEME ÇABASI VAR"

"- Özellikle Kubilay'dan bahsetmemek için bir çaba var. Kökten dincileri anlarız, bölücüleri de anlarız ama kendisini CHP'ye yakın gibi gösteren iki yüzlü kitlede de bunu görüyoruz. Sözde muhalif medyada da özellikle kendi gerçeğine yabancılaştırma faaliyetini görüyoruz. Dolayısıyla Mustafa Fehmi Kubilay'ı anmak, Mustafa Kemal'in Askeri ise eğer, Kuvayı Milliyeci ise eğer bu ülkenin görevlerinden biridir."

"SÖMÜRGE SOLCULARI İYİ DİNLESİN"

- Kuvayı Milliyeci bir televizyona da yakışan buydu. Sömürge solcuları iyi dinlesin. Mustafa Fehmi aslında adı. Ocağına incir ağacı dikilen, doğup büyüdüğü yuvasını terk edip Girit'ten Adana'ya oradan İzmir'e taşınan ailenin oğluydu. İzmir Erkek Öğretmen Okulu'ndan diploma aldı. Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden biri oldu. Soyadı kanunu çıkmadan önce Kubilay soyadını aldı. İzmir Menemen'de asteğmen olarak vatani görevini yapıyordu.

- Sarıklı cübbeli müritleri ile Manisa'dan Menemen'e gelen DERVİŞ Mehmet, Din elden gidiyor imanı kurtarmamız gerekiyor diye halkı galeyana getirdi. Cahil cühelayı peşine taktı. Yeşil bayrakla hükümet konağına yürümeye başladılar. Kendisine tabi olmayanları tehdit etti. meydanda topluca zikir çekmeye başladılar. Kubilay orada geldi. Tabancayla ateş ettiler. Vuruldu cami kapısına yığıldı. Testere ile kafasını gövdesinden ayırdılar. Sarığın ucuna taktiler Kubilay'ın kafasını. Cumhuriyet bitmiştir işte kafirlerin sonu diye bağırıyorlardı.

- Derviş Mehmet "Kan içmek haramdır fakat bunların kanını içmek helaldir" diye bağırdı. Müdahale etmeye çalıştı Hasan ve Şevki Bekçilerimiz. Onları da şehit ettiler."

MUSTAFA KEMAL'İN TEPKİSİ

- Mustafa Kemal duyunca dedi ki, "Bu Cumhuriyetin ve bizim başımızı kesmektir" Baş sağlığı mesajında "Kubilay vahşice şehit edilirken halktan bazılarının alkışlaması tüm Cumhuriyetçiler için utanılacak bir olaydır. Bu saldırı Cumhuriyet için öldürme girişimidir. Kubilay'ın temiz kanı Cumhuriyet'in hayatını temizlemiştir" dedi.

- Şeyh Sait'ten sonra en büyük ikinci ihanet kalkışmasıydı bu. 28 sanık idama mahkum edildi. Kubilay'ın kafasının kesildiği yerde sehpa kuruldu. Bedelini ödediler.

- O sırada Nadir Nadi babası Yunus Nadi'ye mektup yazdı. "Cumhuriyet Gazetesi Kubilay adına anıt yapsa nasıl olur" diye mektup yazdı. Bu anıtın adı bizzat Mustafa Kemal tarafından konuldu. 20 Bin lira toplandı. 1933'te bu anıtın yapımına başlandı. Heykeltıraş Ratip Aşir'in eseri birinci oldu. Ratip Aşir kim? Yurtdışına eğitime gönderilen bir Cumhuriyet genciydi.

- Devrim Şehidinin anıtı birbirine yaslanmış üç direkten oluşur. Kubilay, Hasan ve Şevki'yi temsil eder. Cumhuriyet'in 10. yılında temeli atıldı. Hem kara yolunu hem demir yılını gören Ay Yıldız tepesinde bir yıl sonra açıldı. Açılış töreninde Subaylar, öğretmenler konuşmalar yaptı. En etkileyici konuşmayı Şair, Yazar İffet Oruz yaptı. Dedi ki, "Ey ölmeyen genç, hepimiz içimizde senden bir parça taşıyoruz. Hepimiz içimizde Kubilay taşıyoruz" dedi. Hafızamıza mıh gibi çakan Kubilay daime genç, daima ölmeyen varlık olarak yaşamaya devam etti."

KUBİLAY'DAN MUĞLALI PAŞAYA

- Kubilay'ın şehit edilmesinin üzerinden 13 yıl geçti. 1943 yılı oldu. İran sınırımızdaki günümüzdeki Suriye'deki gibi yol geçen hanı olmuştu. Van Özalp'te 33 kaçakçı öldürüldü. Çatışmada vuruldukları yolunda rapor tutuldu. 5 yıl geçti. 1948 yılında Demokrat Parti, ilk işlerinden biri bu meseleyi meclise taşımak oldu. Aslında çatışma olmadığını, 33 kaçakçının 3. Ordu Komutanı emriyle kurşuna dizildiğini iddia ettiler.

- Demokrat Parti'nin şahidi İsmail Özay. Kaçakçıydı. Cezaevinde mahkumdu. Van Cezaevindeki kaçakçı, TBMM'ne dilekçe yazdı. Çatışma olmadı kaçakçılar kurşuna dizildi dedi. Demokrat Parti ailece kaçakçı olan hapisteki birinin şahitliği ile ordu komutanının tutuklanmasını istedi. Bir yıl sonra bu ordu komutanı tutuklandı. Bir süre sonra serbest bırakıldı. 1950 yılında iktidar değişti. 69 yaşındaki ordu komutanının dosyası tekrar açıldı. O komutan idama mahkum edildi. Askeri Yargıtay idam kararını bozdu ama askeri hastanede o komutan öldü. Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

- O ordu komutanı Menemen'de Kubilay'ın kafasını kesenleri idama mahkum eden Mustafa Muğlalı idi. Menemen Olayı yüzünden kökten dincilerin nefret ettiği bir kişiydi. Dersim Harekatında, Şeyh Sait isyanında görev yapmıştı.

- Aradan 36 yıl geçti. 1997 yılı oldu. Mustafa Muğlalı'nın itibarı iade edildi. Naaşı da törenler devlet mezarlığına nakledildi.

- 7 yıl geçti. 2004 yılı oldu. Aynı Van Özalp'te Hudut Komutanlığı'nın bulunduğu kışlaya Mustafa Muğla ismi kondu.

- 6 yıl geçti. 2010 yılı oldu. Bir taraftar Ergenekon/Balyoz kumpası olurken bir yandan çözüm süreci oldu. O zamanki BDP Milletvekili Fatma Kurtulan dedi ki, "Mustafa Muğlalı kışlasının ismi değiştirilsin" dedi. Tam o sırada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Van'da miting yaptı. Aynen şunları söyledi:

- Başbakan Recep Bey'den rica ediyorum. 33 köylünün kurşuna dizildiği yerde bu ismi kışlaya verme ismi değiştir. Bakalım Recep Bey çağrıya ne yanıt verecek" dedi. Bunu CHP Genel Başkanı söyledi. Recep Beyin de canına minnetti zaten. Kışlanın ismi değiştirildi.

- 4 yıl geçti. 2014 yılı oldu. Suriye'de Kobani'de IŞİD tarafından bir YPG'li öldürüldü. Bunun cenazesi Van Özalp'e getirildi. Van Özalp'te tabutu omuzlara alındı. PKK bayrakları ile bu kışlanın önünde PKK resmi geçit yaptı. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir.

- Menemen'de Kubilay'ın şehit edilmesi ile başlayan karşı devrim tohumlarını, kravatlı yobazlar, dahili bedbahtlar... Şimdi sene oldu 2025, Devrim Şehidi Kubilay'ın 95 sene önce çekilmiş gözlerine iyi bakın. Acı acı gülümsediğini göreceksiniz. Bu topluma devrim şehidi Kubilay'ı unutturmaya çalışıyor."