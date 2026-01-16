Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1 ve 2. sınıflarda karne yerine 'Öğrenci Gelişim Raporu' uygulamasına geçmesi ve bu raporda Atatürk görseline yer verilmemesi, siyaset cephesinde sert tepkilere yol açtı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Yusuf Tekin bu ülkeye yakışmıyor. Mevcudiyetinden rahatsızlık ve üzüntü duyuyorum" derken; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise "Daha önce karma eğitimi ve laikliği tartışmaya açan, tarikatlarla iş tutan, 10 Kasım’ı tatil yapan, Atatürk’ü müfredattan kaldıran karanlık kafalı Yusuf Tekin, şimdi de çocuklarımızın karnesinden Atatürk’ü ve İstiklal Marşı’nı çıkarmaya kalkıyor.” CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar: “Atatürk’e düşmanlık, cumhuriyet değerlerine düşmanlıktır. Bu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevi olamaz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eleştirilere Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda karne günü cevap verdi.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:

'ÖĞRETMENLER TAKDİRLE KARŞILADI'

Bu sadece biz değil, dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık; ortaokullarda ve liselerde ise karneyle beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor.

'BU NİYET OKUYUCULUĞUDUR'

Şimdi bugünlerde bu konunun çok tartışılmasının sebebi muhalefet partisi... Ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz.

Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk’ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum; bu açık bir niyet okuyuculuğudur.

'KARNELER ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON'

Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz. Şimdi karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim. Demişti ki; 'Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor.

'BU KADAR SIĞ YAKLAŞMAMALARI LAZIM'

Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk’e saygı duyuyoruz, Atatürk’ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına saygılı, cumhuriyet değerlerine saygılı bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset; kamuoyunda 'asrın hırsızlığı' diye bilinen görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeleri lazım, bu kadar sığ yaklaşmamaları lazım. Ben bunu da sizin vesilenizle bir kez daha ifade etmiş olayım.