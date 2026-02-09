"Uyuşturucu ve fuhuş" soruşturmasında firari olarak aranan Kasım Garipoğlu’yla ilgili yeni bir itiraf daha geldi.

Daha önce barmen Atilla Aydın’ın anlattıklarının ardından bir barmen daha ifade verdi.

İtirafçı barmen, yalıdaki bazı odaların bu amaçla kullanıldığını, ortamın karanlık olduğunu ve alkol için katılımcılardan ücret alınmadığını söyledi.

Masrafların partiyi düzenlediği öne sürülen Kasım Garipoğlu tarafından karşılandığını belirtti.

Telefonların kilitli dolaplarda tutulduğunu ve parti sırasında kullanılmasının yasak olduğunu aktaran barmen, bardak ve tabaklarda uyuşturucu kalıntıları gördüklerini iddia etti.

İtirafçı barmen, partilerde odalara 5-6 kişilik gruplar halinde girildiğini öne sürdü. Parti sırasında yerlerde rulo yapılmış paralar ve evin farklı noktalarına atılmış şeffaf poşetler bulunduğunu iddia etti.

Bu paralarla katılımcıların burunlarına kokain çektiklerini ileri süren barmen, Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay’ın da ortamı kontrol ettiğini anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre, barmen ifadesinde, partilere manken Şevval Şahin, firari iş insanı Burak Ateş, Fatih Garipoğlu, fenomen Merve Taşkın, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Derin Talu, Sima Tarkan, Mert Ayaydın, Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül Şeynova, Seray Kurt ile model Bilge Yenigül’ün katıldığını öne sürdü.