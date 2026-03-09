Otomotiv sektöründe nihai ürünlere yönelik bir düzenleme olan yerli katkı oranı hesaplamasının 1 Temmuz 2026 tarihine kadar ertelenmesi kararı alındı. Katkı oranı hesaplamasına ait kuralların geçici olarak askıya alınması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

RESMİ OLARAK AÇIKLANDI

Otomotiv sektörünü etkileyen Yerli Malı Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında otomotiv sektöründe yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin tebliğ kararlarının 1 Temmuz 2026 tarihine kadar askıya alınmasına karar verildi. Bu şekilde sektörde yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin uygulamalar da durdurulmuş oldu.

ARABA ALMAYI DÜŞÜNENLER İÇİN FIRSAT

Türkiye'de üretim yapan otomobil firmalarının bazılarının yerli katkı oranını hesaplayamaması ya da gerekli belgeleri vaktinde sunamaması özellikle engelli bireylerin araç alımında ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Yerlilik kriterinin karşılanamaması nedeniyle satış ve teslim süreçlerinde problemler belirmişti.

Alınan karar ile birlikte kararların uygulanmasının 1 Temmuz tarihine ertelenmesinin de bu anlamda bir kolaylık sağlaması bekleniyor.