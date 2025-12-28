Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karataş Hayvan Barınağı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili tartışmalar sürerken resmi sosyal medya hesaplarından yeni bir video yayımladı.

Videoda yer alan telefon konuşmasında, karşı taraftaki kişinin “Bu videonun Karataş ile alakası yok. Gönderdiğim videoda köpek falan yoktu. Siz ona bir şekilde oraya köpek koymuşsunuz” ifadelerini kullandığı duyuldu.

Aynı konuşmada, görüntülerin yayılmasının durdurulması istenirken aksi halde savcılığa başvurulacağı da dile getirildi.

ABB tarafından yapılan yazılı açıklamada ise paylaşılan videonun yalnızca kısa bir bölüm olduğu belirtilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yürütülen incelemelere ilişkin tüm bilgi, belge ve raporların pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. Açıklamada, söz konusu görüntülerin nerede ve hangi amaçla çekildiğine dair tespitlerin de ayrıntılı biçimde açıklanacağı, sürecin ilk günden itibaren şeffaflıkla aktarılacağı vurgulandı.