İddiaya göre beş yaşındaki bir çocuğun iPad'inde "Karate Kid" filmini izlemesi, iki aile arasında büyük bir tartışmaya dönüştü.

Olay, küçük çocuğun 2010 yapımı filmi izlediği sırada sört sıra önde oturan bir kadının sesten rahatsız olup çocuğun annesinden sesi kısmasını istemesiyle başladı. 26 yaşındaki anne, kendisine bağırıldığını ve ırkçı hakaretlere uğradığını öne sürerken, tartışmanın büyüyerek fiziksel şiddete dönüştüğünü iddia etti.

Annenin anlatımına göre karşı tarafın erkek partneri, engelli eşini boynundan tutarak başka bir yolcunun üzerine savurdu.

Yaşanan kaos nedeniyle pilot, uçağı Portekiz, Porto'ya acil inişe yönlendirdi. Her iki aile de uçaktan indirildi ve polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Aileler, kendi imkanlarıyla eve dönmek zorunda kaldı.

Olayın ardından konuşan anne, "Bu olayda ırkçı hakaret, ayrımcılık ve fiziksel saldırı vardı. Oğlum büyük korku yaşadı ve çok etkilendi. Şirketin desteğini bekledim ama tam dokuz aydır şikayetime cevap alamadım" dedi.

Uçak firması EasyJet'in sözcüsü ise yaptığı açıklamada her iki tarafın da kabin ekibine karşı agresif tavırlar sergilediğini belirterek, "Güvenlik bizim en büyük önceliğimizdir. Rahatsız edici tavırlara asla tolerans göstermiyoruz" dedi.