Tüm dünya nefesini tuttu. Karayip Denizi’nde, Irak Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir askeri hareketlilik yaşanıyor. CNN International’ın haberine göre ABD, "güvenlik gerekçesiyle" ABD 13.000'den fazla deniz piyadesini gönderdi şu anda Venezuela yakınlarına ulaştı. Karayipler'de yaşananlar, Irak'tan bu yana görülen en büyük askeri yığınak gibi görünüyor.

Amerika'nın iki uçak gemisi bölgede konuşlanırken üçüncüsünün de hızla Karayipler’e doğru ilerlediği bildiriliyor. Ayrıca Porto Riko hava sahası ulusal savunma protokolü kapsamında kapatıldı. Trinidad ve Tobago adaları ise adeta bir askeri üs bölgesine dönmüş durumda.



ABD yetkilileri Venezuela'ya saldırı planı olmadığını söyledi, ancak analistler bunu Irak Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yığınak olarak nitelendiriyorlar. Buna karşılık Venezuela, ABD'ye bir saldırı başlatılırsa tüm gücüyle misilleme yapacağı uyarısında bulundu.

"Saldırırlarsa misliyle karşılık veririz"

Venezuela yönetimi, ABD’nin bu askeri hareketliliğini "doğrudan tehdit" olarak değerlendirdi. Başkent Caracas’tan yapılan açıklamada, olası bir saldırı halinde "ülkenin tüm savunma kapasitesinin devreye gireceği" vurgulandı.

Venezuela ordusu, Rus yapımı S-300V ve BKM2 hava savunma sistemlerini kritik bölgelere konuşlandırdı. Savunma Bakanlığı kaynakları, "Egemenliğimize uzanacak her el kırılır" mesajını verdi.

"Yeni bir Soğuk Savaş provası olabilir"

Uluslararası güvenlik uzmanları, Karayipler’deki bu olağanüstü askeri hareketliliğin sadece Venezuela’yı değil, Küba, Nikaragua ve Rusya ile olan dengeleri de etkileyeceğini belirtiyor.

Bazı yorumculara göre ABD, bölgede Çin ve Rusya etkisini kırmak için "sert güç" gösterisine hazırlanıyor.

Öte yandan Washington, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı bir baskı stratejisi izliyor. Zira son haftalarda Caracas yönetimi, Moskova ve Pekin’le yeni enerji anlaşmaları imzalamıştı.

Şu anda hem ABD donanması hem de Venezuela ordusu yüksek alarm durumunda.

Deniz trafiğinde olağandışı hareketler gözlenirken, bölge ülkeleri olası bir çatışmanın "Karayip ekonomisini ve ticaret yollarını felç edebileceği" uyarısında bulunuyor.