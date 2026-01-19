Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte kar yağışı ve buzlanma, günlük yaşamda ciddi güvenlik risklerini beraberinde getirdi. Özellikle karda yürüyenlerin veya araç sahiplerinin farkında olmadan yaptığı bazı hatalar, can kayıplarına yol açabiliyor. Uzmanlar, çevresinde bu hataları yapan kişileri gören vatandaşların acil müdahalede bulunması gerektiğini vurguladı.

ÇATI ALTLARINDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Hava sıcaklığındaki ani değişimlerle birlikte bina çatılarında biriken kar kütleleri ve buz sarkıtları düşme eğilimine girer. Bina diplerinden yürüyen yayaların, yukarıdan gelebilecek bu ağır kütleleri fark etmesi zordur. Güvenlik şeridi olmayan bina altlarında yürüyen kişilerin, daha açık ve güvenli alanlara yönlendirilmesi yaralanmaların önüne geçebilir.

EGZOS BORUSU TIKANIKLIĞINA DİKKAT

Karda mahsur kalan veya park halindeki aracında ısınmaya çalışan sürücüler için en büyük tehdit karbonmonoksit zehirlenmesidir. Yoğun kar yağışı nedeniyle aracın egzoz borusunun kapanması, zehirli gazın araç içine dolmasına neden olur. Aracını kar içinde çalıştıran birini gördüğünüzde, egzoz çıkışının açık olup olmadığını kontrol etmesi için uyarmanız hayati önem taşır.

DONMUŞ SU BİRİKİNTİLERİ ÇATLAYABİLİR

Yüzeyi buz tutmuş göl, gölet veya geniş su birikintileri, dışarıdan sağlam görünse de her zaman aynı kalınlıkta olmayabilir. Buzun üzerine çıkan çocukların veya yetişkinlerin, buzun kırılması sonucu soğuk suya düşmesi saniyeler içinde hipotermiye girmelerine neden olur. Şeffaf veya çatlak sesli buz tabakalarının üzerinde birini gördüğünüzde, derhal güvenli bölgeye çağırmalısınız.

YANLIŞ KIYAFET SEÇİMİ

Karda uzun süre vakit geçiren ancak nemi hapseden pamuklu kıyafetler giyen kişiler, terlediklerinde veya ıslandıklarında vücut ısılarını hızla kaybeder. Özellikle titremeye başlayan veya ıslak kıyafetle dışarıda kalmaya devam eden birini gördüğünüzde, kapalı ve kuru bir alana geçmesi konusunda uyarıda bulunmak sağlık açısından kritiktir.