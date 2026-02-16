Kardak operasyonunu yöneten ve Deniz Kuvvetleri’ne 44 yıl hizmet eden emekli Koramiral Aydan Erol’un cenazesinde askeri tören yapılmayınca Türk bayrağını ailesi getirip tabutunun üstüne örttü. FETÖ’cü savcının hazırladığı iddianame ile 28 Şubat davasından mahkum olan Erol’un cenazesine TSK’yı temsilen hiçbir asker katılmadı.

YAFTALANDILAR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu “Çok sevdiği al bayrağa sarılı olarak kalbimize ve vatan toprağına defnedildi” dedi. Bağcıoğlu şunları söyledi:

“Bayrağımız bir akrabası tarafından tabutuna örtüldü, üniformalı fotoğrafı da ailesi tarafından getirildi. Kumpas davalarında yargılanan askerimiz, iftiracılar tarafından darbeci ve casus olarak yaftalanmıştı.

CANINDAN ÇOK SEVDİ

Ancak onlar, hapisteyken de vatanlarını ve TSK’yı canlarından çok sevmeye devam ettiler. Varsın resmî tören yapılmasın, muvazzaf personel katılmasın. Atatürk düşmanlarının cenazelerinde gösterilen ihtimam gösterilmemiş olsun; Aydan Amiral, çok sevdiği al bayrağa sarılı olarak hem kalbimize hem de vatan toprağına defnedildi.”

‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’

28 Şubat davasında hapis yatan ve rütbesi sökülen Aydan Erol, er olarak defnedildi. Erol için askeri tören yapılmadı, silah arkadaşları onu, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla Karacaahmet Mezarlığı’na uğurladı.