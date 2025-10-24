Reality show dünyasının en tanınan isimlerinden Khloé Kardashian, "The Kardashians" dizisinin yeni sezonunda özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. 40 yaşındaki yıldız, 3 yıldır kimseyle birlikte olmadığını açıklayarak, "Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum," dedi.

"TELEFONUMDA KİMSENİN NUMARASI YOK"

Programda kız kardeşi Kourtney Kardashian'ın ortağı Simon Huck ile sohbet eden Khloé, Julia Fox'un dört yıldır ilişki yaşamadığını duyunca, kendi durumunu da paylaştı.

"Ben de üç yıldır kimseyle birlikte olmadım," diyen Kardashian, "Ne kimseyle konuşuyorum ne de mesajlaşıyorum. Telefonumda kimsenin numarası bile yok," ifadelerini kullandı.

"TÜM ODAĞIM ÇOCUKLARIMDA"

İki çocuk annesi olan Khloé, Tristan Thompson ile ilişkisinden dünyaya gelen True (7) ve Tatum (3)'un kendisi için her şeyden önemli olduğunu söyledi. Daha önce podcast programında da aynı konuyu dile getiren ünlü isim, "Şu an sadece çocuklarıma odaklanıyorum. Yeni bir ilişki düşünmüyorum. Belki ileride ne olur bilmiyorum ama şu an önceliğim onlar," dedi.