Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zorunlu askerlik sistemine ilişkin dikkat çeken bir değişiklik üzerinde çalıştıklarını açıkladı. “Aile Yılı” kapsamında gündeme gelen yeni düzenlemeyle, çok çocuklu ailelerin çocuklarına askerlikte tercih hakkı tanınması planlanıyor.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlık’ta düzenlenen Yıllık Değerlendirme Toplantısı kapsamında medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, askerlik sistemiyle ilgili aile yapısını merkeze alan yeni yaklaşımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

İSTEDİKLERİ YERDE ASKERLİK YAPABİLECEKLER

Bakan Güler, çok çocuklu ailelere askerlik konusunda kolaylık sağlanmasının gündemde olduğunu belirterek, üzerinde durulan modeli kamuoyuyla paylaştı. Buna göre,

-3 çocuğu olan ailelerin 1 çocuğu,

-4 çocuğu olan ailelerin ise 2 çocuğu,

askerlik görevini istedikleri yerde yapabilme hakkına sahip olabilecek.

ADIM ADIM NETLEŞECEK

Söz konusu düzenlemenin “Aile Yılı” kapsamında ele alındığını vurgulayan Güler, aile bütünlüğünü ve sosyal dengeyi gözeten adımlar atmayı hedeflediklerini ifade etti. Bakan Güler, bu yöndeki görüş ve önerilerin önümüzdeki dönemde netleşerek kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Yeni modelin hayata geçirilmesi halinde, askerlik sisteminde kardeş sayısına göre tercih hakkı tanınmış olacak. Bu düzenlemenin özellikle çok çocuklu aileler için önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.