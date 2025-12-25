Instagram'dan önceki gün peş peşe hikayeler paylaşan Dilan Polat, bir süredir kendisinde kalan ablası Sıla Doğu'nun kendisini dövdüğünü öne sürdü.

"BENİM BÖYLE BİR KARDEŞİM YOK"

Doğu'nun saçlarını yolduğunu, kolunu tırmaladığını iddia ettiği fotoğrafları da paylaşan Polat, "Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yok. Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?" ifadelerini kullandı.

Kavganın sebebi merak konusu olurken, açıklama Sıla Doğu'dan geldi. Doğu, şu ifadeleri kullandı:

"Nilda'yla (Dilan Polat'ın kızı) ilgili bir şey oldu, kızdım. O sebepten dolayı büyüdü bu hale geldi. O halde story atacaktı ben atmasın diye saçını çektim. 1.5 ay önce taktığı saç kaynak zaten alta gelmiş. Sanki darp edilmiş... Benim kardeşimin teni zaten çok hassastır. Rica ederim sizden, her kardeş arasında olabilecek şeyler bunlar. Bunu algı yapmayın. Günah yani. Kaç saattir ne haldeyim, kaç ilaçla ayakta duruyorum. 7 ay biz kardeşimle aynı koğuşta kaldık. Bir kere birbirimize sesimizi yükseltmedik. Yani nazar mı var bir şey mi var? Olabilir yani ya, biz kardeşiz. Kardeş arasında olabilir yani."