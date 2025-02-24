Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yeşil Mahalle Kavşak Sokak’taki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Afganistan uyruklu Norooz Ahmadi, kardeşi Kurban Ali Ahmadi ve yengesi Leeqa Azimi’yi bilinmeyen nedenle yanındaki tabancayla vurdu. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Norooz Ahmadi, olayın ardından taksi çağırarak Eskipazar’a kaçtı. Eskipazar ilçesinde taksiden indiği belirlenen şüpheliyi bulmak için çalışma yapan polis, taksi şoförü Şafak Çomçalı’ya ulaştı. Taksicinin yardımıyla şüpheli, dün Bolu’nun Mengen ilçesi yolunda yürürken yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Norooz Ahmadi, bugün adliyeye sevk edildi.

‘ÇOK SAKİNDİ’

Yaşadıklarını anlatan taksi şoförü Şafak Çomçalı, “Ben taksi durağındaydım. Şahıs kendisi telefon etti ve söylediği adrese taksi istedi. Cinayet işlediği yere daha doğrusu taksi istedi. Gittim, kendisini aldım. Oradan 100’üncü Yıl Mahallesi’ne gideceğimizi söyledi. 100’üncü Yıl Mahallesi’nde bir adrese geldik. 5 dakika kadar kapının önünde bekledim. Sonrasında araca geldi ve cinayet işlediği yere tekrardan gitti. Orada indirdim kendisini. Yaklaşık 15-20 dakika sonra tekrardan aradı beni. Arabaya bindiğinde Eskipazar’a gideceğimizi söyledi. Yolda 6-7 kilometre sonra durmamı istedi. Ben de sebebini sordum. Niye burada iniyorsun diye. Üzerinde fazla nakit olmadığını söyledi. Ben de ‘Hava soğuk, kış ayı diye sonra verirsin’ dedim. Eskipazar’a kadar getirdim kendisini. Eskipazar’da girişte göbekte indirdim. Ben onu indirdikten 5 dakika sonra Karabük istikametine yola dönmüştüm tekrardan. Emniyetten telefon ettiler bana. Şahısla ilgili bilgi verdiler. ‘Sen mi indirdin’ dediler. Benim aracımda olduğunu, benim indirdiğimi söyledim. Sonra tekrardan polis ekipleriyle irtibata geçip şahsı takip etmemi söylediler uzaktan ve geri döndüm. Emniyetteki arkadaşlarla telefonda sürekli irtibat halinde olduğumdan Eskipazar emniyetinden arkadaşlar geldi. Onlarla birlikte bir görüşme yaptık. Onlara şahsın yerini gösterdim. Daha sonrasında Karabük ekipleri yola çıkmışlardı. Onlar geldiler ve şahsı yakaladılar. Mengen yolu üzerinde şahsı yakaladılar. Benim indirdiğim yerden yürüyerek Mengen yoluna doğru gidiyormuş. Çok sakindi. Hiçbir yanlış hareketi olmamıştı. Ben araçtan inerken belindeki silahı fark ettim. Hiç öyle bir ihtimal vermemiştim. Sonradan polis arkadaşlardan öğrendim, cinayet olduğunu” dedi.