Yüsra Geyik, 'Arka Sokaklar'dizisinde canlandırdığı 'Zeliş' karakteriyle ünü elde etmişti. Aynı dizide kardeşi 'Tekin'i oynayan Onur Bay ile de 15 yıl boyunca kamera karşısına geçmişti.
Tam 15 sene boyunca abla-kardeşi oynayan iki isim, 2021'de diziden ayrılmıştı. İki isim önceki gün Etiler'de bir mekanda buluştu. Bol bol sohbet edip hasret giderdiler. Sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtladılar.
Askere gideceğini söyleyen Onur Bay "Askere gidiyorum diye beni uğurlama vesilesiyle buluştuk. Erzincan'a askerlik görevimi yapmak için gideceğim. Saçlar da gidecek" dedi.
"15 SENE, HAFTADA 5 GÜN BERABERDİK"
Yüsra Geyik de "Çocukluğumuz ve gençliğimiz beraber geçti. 15 sene, haftada 5 gün beraberdik. Onur’la hayat geçirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.