Sürekli ‘yol yaptık’ diyerek övünen AKP döneminde çoğu proje yılan hikayesine döndü. Bunlardan biri de Diyarbakır ayrımı Eğil Yolu. 2016’da 33 milyon 318 bin TL’ye ihale edilen yol, bir türlü bitmedi. 2023’te ikinci, 2025’te ise üçüncü ihale yapıldı. İhaleyi ‘Ben size vekil olmaya değil kardeşiniz olmaya geldim’ yazılı afişler astıran, 2015 ve 2018’de AKP’den Bitlis Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Mehmet Zeki Peker’in şirketi aldı. Yolun maliyeti 9 yılda 46 katına çıktı.

BİTMEYEN YOL

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2016’da Diyarbakır ayrımı Eğil Yolu yapım ihalesi düzenledi. İhaleyi 2017’de Makro Yol firması 33 milyon 318 bin TL bedelle kazandı. 2 yılda bitmesi planlanan yol 6 yılda bitmedi ve 2023’te ihaleye çıkıldı. İhaleyi de Haslan İnşaat ve Günka Yapı 176 milyon 638 bin TL’ye aldı. Ancak yol yine bitmedi, 9 Eylül 2025’te üçüncü ihale açıldı.

Bu ihaleyi de Mehmet Zeki Peker’in şirketi Zey Yapı şirketi 1 milyar 321 milyon TL ile aldı. Yolun 600 günde bitirileceği açıklandı ancak maliyet 9 yılda 1 milyar 532 milyon TL’ye çıktı. Yol ilk öngörülen maliyetin, 46 katına mal olacak.