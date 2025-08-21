Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şırnak yolu üzerindeki Bozalan Polis Noktası girişinde meydana geldi.
43 yaşındaki Mehmet Bilen yönetimindeki tır, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında önünde ilerleyen kardeşi Fidail Bilen'in kullandığı tıra çarptı.
Kazanın etkisiyle sürüklenen her iki araç beton bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan Mehmet Bilen ile hafif yaralanan 33 yaşındaki Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet Bilen hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.