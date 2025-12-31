Adana'nın Çukurova ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, içerisinde kaçak sigara bulunan paketi göndermek üzere kargo şubesine teslim etti. Durumu fark eden şube müdürü Kamil Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak konu hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, söz konusu kargoya el koydu. Durumu öğrenen şüpheli, yeniden kargo şubesine gelerek Çelik ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Çelik’e silahla ateş açtıktan sonra beraberindeki kişilerle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kamil Çelik, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

