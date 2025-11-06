

ABD merkezli Inversion Space adlı girişim, yörüngeden dünyayanın herhangi bir noktasına 1 saatten kısa sürede teslimat yapabilecek uzay aracını duyurdu.

Yeni sistem, acil durum lojistiğinden savunma sanayine kadar pek çok alanda oyunun kurallarını değiştirmeyi hedefliyor.

Yörüngeden dünyaya 1 saatte iniyor



Inversion Space’in geliştirdiği 'Arc' adlı uzay kapsülü, yörüngede haftalarca bekleyebiliyor. İhtiyaç anında atmosferin dışından yola çıkarak sadece 1 saat içinde belirlenen noktaya iniş yapabiliyor. Yaklaşık 2,4 metre yüksekliğe ve 1,2 metre genişliğe sahip bu mini uzay aracı, 227 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Firma, Arc’ın paraşüt sistemi ve ısıya dayanıklı gövdesiyle dünyaya güvenli bir şekilde geri dönebileceğini belirtiyor.

Bu teknolojinin özellikle afet bölgeleri, askeri üsler ve uzak araştırma noktaları için büyük avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

'Arc' adı araç, uzaydan ilaçtan yedek parçaya tıbbi ekipmandan bir çok kritik malzemeye kadar kritik senaryolarda, kullanılması bekleniyor.



Öte yandan şirket yetkilileri, 'Yörüngede hazır bekleyen araçlarımız, talep geldiği anda yeryüzüne sevkiyat yapabilecek' açıklamasında bulundu.



Bilim kurgu gerçeğe mi dönüşüyor?



Uzmanlar bu gelişmeyi 'SpaceX’in yeniden kullanılabilir roketlerinden sonraki en radikal adım' olarak yorumladı.

Bazı bilim insanları ise teknolojik ve mali zorlukların hala büyük olduğunu vurguluyor. Özellikle yeniden giriş ısısı, iniş kontrolü ve maliyet konuları hala belirsizliğini koruyor.