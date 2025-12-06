Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 39 yaşındaki Hatice Doğan hayatını kaybetti. Gece saatlerinde eşi Gürsel Doğan (47) ile tartıştıktan sonra evden ayrılan Doğan, cipiyle ilerlerken kontrolü kaybederek DSİ’ye ait sulama kanalına uçtu.

Sabah saat 07.00 sıralarında tarlaya giden çalışanlar, kanalda ters dönmüş aracı fark ederek ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç tamamen suya gömülü olduğu için vinç çağrıldı ve yol trafiğe kapatıldı.

"3 ÇOCUĞUM VAR NE DİYECEĞİM"

Aracın plakasına ulaşan ekipler, bilgi verdikleri Gürsel Doğan’ın olay yerine gelişinde gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti. Cipin sudan çıkarılışını izlerken “Yalvarıyorum çıkaralım, kurban olayım. 3 çocuğum var, ne diyeceğim” sözleriyle feryat eden Doğan, eşinin elini görünce sinir krizi geçirdi.

Aracın çıkarılmasının ardından Hatice Doğan’ın cansız bedeni sudan alındı ve Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis kazayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.