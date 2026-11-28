Pakistan’da 16 Haziran 2026 tarihinde, daha önce hiçbir sağlık sorunu bulunmayan 10 yaşındaki bir erkek çocuğu, 10 gündür devam eden karın ağrısı, hafif ateş ve açıklanamayan kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Yapılan muayenede doktorlar çocuğun karnının özellikle sol tarafında hafif bir şişlik ve hassasiyet olduğunu fark etti.

Çekilen bilgisayarlı tomografi taramasında ise çocuğun karnının sol üst kısmında neredeyse bir bebek boyutlarında büyük bir kitle tespit edildi.

Kitleyi çıkarmak için operasyon gerçekleştiren cerrahlar, yapının ince bağırsağın yakınındaki ana kan damarlarına tutunduğunu ve bağırsağı normal konumundan ittiğini belirledi.

Ancak kitlenin içinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı. Kitlede yağ dokusu, sert ve dişe benzer birikintiler ile doktorların "iyi gelişmiş bir fetüs iskeleti" bulundu.

İnceleme sırasında iskelette küçük kollar ve bacakların yanı sıra saç ve tırnakların bulunduğu, hatta dokunulduğunda belirgin bir omurga görüldü.

500 BİNDE 1 GÖRÜLÜYOR

Doktorlar, bu durumun "fetüs içinde fetüs" anlamına gelen ve oldukça nadir rastlanan "fetus-in-fetu" (FIF) hastalığından kaynaklandığından şüphelendi.

500 binde bir görülen bu durumla ilgili dünya genelinde bugüne kadar çoğu erkek çocuklarda olmak üzere 200 ila 250'den az vaka bildirildi.

Genellikle karın bölgesinde gelişen bu kitleler nadiren vücudun farklı bölgelerinde de ortaya çıkabiliyor; nitekim temmuz ayında Çin'deki cerrahlar 1 yaşındaki bir kız çocuğunun beyninden benzer bir kitle çıkarmıştı.

Bilim insanları FIF'in kesin nedenini henüz bilmese de iki temel teori üzerinde duruluyor.

TEK YUMURTA İKİZİ MİYDİ?

Daha yaygın kabul gören ilk teoriye göre durum, tek yumurta ikizlerinin gelişimi sırasındaki nadir bir komplikasyondan kaynaklanıyor.

Gebeliğin çok erken döneminde döllenmiş yumurta iki embriyoya bölünürken eşitsiz bir bölünme gerçekleşiyor; embriyolardan biri hücrelerin çoğunu alarak normal gelişimini sürdürürken,

Çok daha küçük olan diğer ikiz kardeşinin gelişmekte olan vücudu tarafından yutularak içeride hapsoluyor.

Kardeşinden kan almaya devam eden küçük ikiz, hiçbir zaman işlevsel bir bebeğe dönüşemese de bazı vücut parçaları gelişebiliyor ve yıllarca fark edilmeden içeride yavaşça büyüyebiliyor.

İkinci teori ise bu yapının bir ikiz değil, "teratom" adı verilen alışılmadık derecede karmaşık bir tümör türü olduğu yönünde.

Saç, kas, diş ve kemik gibi çeşitli vücut dokularını içerebilen teratomların bazıları zararsızken bazıları kanserli olabiliyor.

Cleveland Clinic verilerine göre kuyruk sokumu yakınında gelişen sakrokoksigeal teratomlar yaklaşık 40 bin yenidoğanda bir görülürken, gelişmekte olan bir fetüse oldukça benzeyen ve "fetiform teratom" olarak bilinen çok daha nadir türün ise yaklaşık 500 bin kişide bir ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

FIF Mİ, TERATOM MU?

Doktorlar, FIF ile teratomu birbirinden ayırmak için Willis kriterleri olarak bilinen tıbbi kılavuzlara başvurdu.

En büyük ipuçlarından biri olarak belirgin bir omurganın varlığının altı çizildi. Bu, çocuğun FIF'dan muzdarip olduğu fikrini güçlendirdi.

Pakistan'daki vakada doktorlar kitlenin büyük olasılıkla FIF olduğuna inansa da, alınan doku örneklerindeki sorunlar nedeniyle yapının mikroskop altında tam olarak incelenemediği belirtildi.

Pediatrics dergisinde yayımlanan vaka raporunda doktorlar, bu nedenle "yüksek düzeyde farklılaşmış bir fetiform teratom ihtimalinin tamamen dışlanamayacağını" ifade etti.

ÇOCUK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyatın ardından kanser belirtisine rastlanmayan ve hızla iyileşen 10 yaşındaki çocuk, hastaneye yatırıldıktan 11 gün sonra taburcu edildi ve takip kontrollerinde hiçbir belirti göstermedi.

FIF vakalarının çoğu çocuklar 18 aylık olmadan önce tespit edildiği için bu vakanın özellikle sıra dışı olduğunu belirten doktorlar, karnında alışılmadık kitleler gelişen daha büyük çocuklarda da bu nadir durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kitlenin cerrahi müdahaleyle çıkarılmasının genellikle tedavi için yeterli olduğunu aktaran doktorlar, düşük de olsa kanser gelişme ihtimaline karşı çocuğu uzun vadede yakından takip etmeyi planladıklarını bildirdi.